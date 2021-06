Daniel Quinteros: ´El Arte me ayuda a reencontrarme y seguir evolucionando´

Histriónico, apasionado y talentoso Daniel Quinteros se sumó a la columna de “Varones en Vanguardia” para contar sobre su trayectoria como artista plástico, su paso por el teatro, la danza y su actividad actual.

En el comienzo de la entrevista, Daniel dijo de sí mismo: “Soy Daniel Quinteros, Artista Visual, he nacido en San Juan en el año 1967. Trabajo como docente de Artes en una escuela secundaria y además desarrollo una intensa actividad artística. Me agrada muchísimo investigar, analizar y estudiar obras de arte como así también sobre temáticas artísticas ya que sostengo desde siempre, que el conocimiento y la información son claves para cualquier persona que busque superarse, interiorizarse más sobre lo que es de su interés personal” manifestó y luego se definió como proactivo, irreverente, resiliente, sincero y motivador.

Acerca de su formación profesional el entrevistado contó que es maestro de Expresión Plástica (desde el año 1999), profesor en Artes Visuales (egresado en el año 2003) y licenciado en Artes Visuales (desde el año 2002), egresado de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan.

Actualmente Daniel es docente en Rama Media del Centro Polivalente de Arte y a nivel particular desarrolla tareas artísticas diversas.

Con una importante participación en el teatro local, Quinteros recordó sus comienzos y dijo: “He participado en el elenco ´El Candado Teatro´ en la sala de teatro ´El Avispero´. Con frecuencia participo también en varios elencos teatrales. Todos, sin dudas, me merecen profundo respeto por los grupos humanos con los que interactúo, con los que además aprendo más de lo que ya conozco. Hay muchos recuerdos incluso de funciones, viajes y giras que vienen a mi memoria y la lista por cierto sería muy extensa, y destacar solo algunos recuerdos no sería justo pues dejaría de lado otros que también forman parte de mi vasta experiencia teatral personal”, dijo Daniel.

Curioso y fascinado por el arte en todas sus expresiones, Daniel también apostó al movimiento: “Hago danza con la profesora Ana Sánchez y encuentro siempre la libertad del cuerpo, de la mente y del pensamiento. Siento que con la práctica de la danza contemporánea además de aprender estoy creciendo como ser humano, siento que voy transformándome, que voy transmutando con el movimiento. Disfruto bailar, cada día conozco más mis capacidades, mis posibilidades e incluso mis limitaciones, que poco a poco voy superando porque así me lo he propuesto para desarrollarme plenamente y no sentir miedo al movimiento y expresarme libremente con el arte de la danza”, detalló.

El canto no quedó afuera de las prácticas artísticas de Daniel quien detalló: “También desde hace muy poco tiempo curso canto con la profesora Ana Belén Toledo. Deseo, en estos primeros pasos que estoy dando, aprender el proceso de fonación para poder desarrollar, con el tiempo, mis cualidades y mis facultades propias de la capacidad de cantar, respirar, escucharme, perder miedo a aquel que me escucha mientras canto e incluso a cantar por decisión propia”, aseveró.

La llegada de la pandemia frenó muchos proyectos e ideas y hasta la salud del entrevistado se vio perjudicada por el aislamiento propio de la situación: “Sin dudas la pandemia me perjudicó a nivel de salud física como psicológica. El obligado encierro no fue nada grato, pero tuve que aceptarlo. El estrés que fui acumulando me desencadenó episodios de síndrome de ´burnout´ manifestándose fatiga crónica, dolor de cabeza y estómago, irritabilidad, frustración, ansiedad y se afectó notoriamente mi rendimiento laboral ya que por ejemplo como a todos mis colegas, a nivel educativo, hubo un giro evidente de la presencialidad a la virtualidad, que me llevó a trabajar bajo esa modalidad hasta casi fines de diciembre pasado. Por recomendación médica, estoy haciendo yoga desde hace ya varios meses, revirtiendo así poco a poco mi estado de salud. Así mismo, como siempre lo he hecho y lo digo, el Arte en todas sus facetas como son parte de mí, me sirven, me ayudan a (re) encontrarme conmigo mismo para poder continuar evolucionando, avanzando y creciendo como persona y como artista”, confesó.

Con muchas ideas en mente Daniel habló de sus proyectos tanto inmediatos como a largo plazo y dijo: “Quiero realizar más muestras de Artes Visuales; desarrollar más Performances-Fotoperformances; investigar, estudiar y analizar más sobre temáticas de artes visuales; continuar haciendo danza y aprendiendo canto…”.

Al final de la entrevista el artista contó sobre sus deseos y sueños: “Tengo muchos sueños, anhelos que se podrían decir que son casi utópicos para algunos... son numerosos es cierto, pero están los relacionados con parte de mi familia (con mis mascotas incluidas), otros con amigos, otros con grandes maestros que conozco que han sido, son y serán mis guías. También quiero seguir haciendo arte en toda su magnitud, ya que para mí es una pasión innata y nada ni nadie me va a detener porque, en definitiva, el arte tiene también mi ADN".