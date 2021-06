¿Te acordás de Sinead O'Connor?

Icono de la música de los ´80, Sinead O'Connor se volvió popular luego del lanzamiento de la canción y el video de “Nothing compares to you”, canción escrita por Prince.

A través de los años y sin tantos éxitos, la joven de cabeza rapada se mantuvo vigente, no sólo por su talento sino al verse envuelta en algunos escándalos como cuando negó al Papa Juan Pablo II.

Ahora y a través de su red social en Twitter, la cantante irlandesa anunció que se retira de la música.

"Este mensaje es para anunciar mi retiro de las giras y de trabajar en el negocio discográfico. Me he hecho mayor y estoy cansada. Así que es hora de que cuelgue las borlas de mis pezones, habiéndolo dado todo de verdad. NVDA en 2022 será mi último lanzamiento. Y no habrá más giras ni promociones", dijo el viernes en la red del pajarito.

Luego agregó: "No es una noticia triste. Es una noticia increíblemente hermosa. Un guerrero sabio sabe cuándo debe retirarse. Ha sido un viaje de cuarenta años. Es hora de poner los pies en alto y hacer realidad otros sueños".

También la artista en otro posteo pidió disculpas de antemano por "cualquier disgusto causado a los agentes de contratación, promotores o gerentes debido a lo que anuncié sobre mi retiro".

Fuente: IndieHoy