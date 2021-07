María Becerra agotó las entradas para tres shows presenciales

En medio de las flexibilizaciones anunciadas por el Gobierno nacional a espectáculos y eventos culturales en medio de la pandemia por el coronavirus, María Becerra logró agotar las entradas de tres shows en cuestión de minutos.

La joven vive uno de los momentos más importantes de su carrera por el reconocimiento nacional e internacional y la temática de sus canciones.

Es por todo lo que genera Becerra que la cantante uso sus redes sociales para bridar una gran noticia: la fecha de su primer show del año, que se realizará el 22 de octubre en el Teatro Rivadavia. Y, como era de esperar, las entradas se agotaron en menos de media hora.

En medio de la locura Becerra regresó a su cuenta de Instagram para contar eso y llevar tranquilidad: "Gente, no lo puedo crecer. Me acaban de avisar que se agotó todo. Pero no se preocupen, porque acabamos de agregar dos fechas”, dijo e indicó que se agregaron fechas para los días 23 y 24 de octubre.

Nuevamente y para sorpresa de la joven, los tickets volvieron a terminarse en pocos minutos. Las nuevas funciones de la gira ANIMAL tour prometen sorprender a los fanáticos que no ven la hora de reencontrarse con su ídola.