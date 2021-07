Nicki Nicole presentó su nueva canción: ´Me has dejado´

La artista argentina y reconocida en el mundo por su estilo y su música, Nicki Nicole presentó recientemente el videoclip de su canción “Me Has Dejado”.

El video cinematográfico es dirigido por Guillermo Centenera y se grabó en Madrid. Protagonizado por Nicki Nicole, artista vanguardista de R&B y rap, el video relata una historia de desamor con su colaborador Dani Delaossa.

Sobre la novedad Nicki dijo: “Dani (Delaossa) es alguien a quien admiro mucho. Soy gran fan de él desde antes de que empecé a hacer música. Es increíble que mi ídolo se ha convertido en mi amigo. Hicimos esta canción hace dos años y yo esperaba poder realizarla en el estudio, pero debido a la pandemia tuvimos que terminarla por separado. Por suerte, pudimos grabar el video juntos aquí en España. Lo genial de esta canción es que tiene mi esencia y la de él 100 por ciento”.

Con una carrera ascendente, la joven ha sido reconocida en prestigiosas premiaciones, recientemente fue nombrada “Artista Revelación Femenina” en el Premio Lo Nuestro 2021 y obtuvo una nominación al Latin GRAMMY® por “Mejor Artista Nuevo”. También ha sido elegida para listas importantes como 21 Under 21 de Billboard y Latinx Artists on the Rise de Entertainment Tonight.