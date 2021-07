Lo nuevo de Bizarrap: el DJ estrenó un tema con Nicky Jam en homenaje a Diego Maradona

Finalmente Nicky Jam se sumó a la Music Session N°41 y fue un éxito en pocas horas. La noticia de este lanzamiento se realizó en el día de ayer a través de las redes sociales y provocó sorpresa entre los fans.

El productor y DJ ya colaboró con varios artistas nacionales como Nathy Peluso, Cazzu, Nicki Nicole, L-Gante, entre otros. Nicky Jam es el responsable de éxitos como “El Perdón” y “Hoy voy a beber” y, trabajó con artistas de renombre internacional como Daddy Yankee y Don Omar. Además, es ganador de tres Premios Grammy Latinos y tres Latin American Music Awards.

En esta sesión, el estadounidense homenajeó a Diego Armando Maradona: “20 años, seguimos invicto, en el esto yo soy Diego, en la copa del 86', reventando la ley, no hay defensa que pueda conmigo, baby aqui no hay break, ellos lo saben que cuando me pongo pa esto aquí no caben, y sin montar presión, los bajo de la nave, es muy fácil montar un número uno”, dice una parte de la canción.