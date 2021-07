Marta Minujín creó una enorme réplica del Big Ben

La artista argentina Marta Minujín creó una réplica monumental del famoso Big Ben con motivo del Festival de Manchester y la mediática decidió exhibirlo "derribado" y recubierto de libros.

Desde el 1 al 18 de julio en Piccadilly Gardens, en el marco del Festival Internacional de Manchester (MIF 21), la colosal obra de la argentina podrá disfrutarse.





"Big Ben Lying Down with Political Books" se titula el primer encargo importante del Reino Unido a "Minujín, que crea extraordinarias obras de arte a gran escala y performances participativas que sitúan el arte socialmente comprometido en el centro de la vida cotidiana", señalaron los organizadores del reconocido encuentro.



Se trata de la última entrega de su serie "La caída de los mitos universales": Big Ben Lying Down with Political Books es "una invitación a reimaginar nuestros símbolos nacionales y a unirnos en torno a la democracia y la igualdad”, finalizaron.

Fuente: TELAM