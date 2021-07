Cobain, Bowie y Kilmister aparecerán en un libro para colorear

Destinado solo a adultos, “The Beauty of Horror” es una serie de libros con temática de terror creada por el bajista de Life of Agony, Alan Robert, en 2016.

Ahora y con la intención de lanzar la nueva edición, el artista optó por realizar un especial con músicos reconocidos de distintos géneros, entre los que se destacan David Bowie, Lemmy Kilmister y Kurt Cobain.

Este nueva entrega que se llamará “Haunt Of Fame” será el quinto libro de la serie e incluirá la participación de estrellas del rock, del metal y de todo el espectro del pop.

Tal como lo promociona el tráiler anticipo, los que adquieran un ejemplar de este particular libro no solo podrán colorear a Cobain, Lemmy y Bowie sino que también tendrán su adaptación monstruosa Golden Girls, Jimi Hendrix, The Ramones y los famosos monos voladores de El Mago de Oz.

El libro de colorear también incluirá a "Ghoulina", un personaje ficticio creado por Robert de una niña fantasmal, con dientes filosos, sin ojos, pero que aun así no pierde el glamour.

Se confirmó que The Beauty Of Horror 5: Haunt Of Fame será lanzado el próximo 24 de agosto en formato material, a través de IDW Publishing.

Fuente: IndieHoy