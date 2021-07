Emi Soler: ´Siempre hay una canción más, una melodía que me trae de nuevo a mí´

Instalada en el circuito artístico de San Juan por su voz única e inconfundible que recuerda a grandes cantantes de jazz y soul, Emi Soler aparece como una “Mujer Activa” y en su presentación dijo sobre sí misma: “Mi nombre es Emilia Soler, tengo 19 años y soy cantante. La música es una parte enorme de mí porque siempre estuvo y me ayudó a formarme como persona, creo que sin ella no sería para nada quien soy hoy, siento que esto es para lo que vine al mundo y cada día quiero compartirlo un poco más. Uno de mis mayores sueños es poder dedicarme a cantar para toda mi vida y espero lograrlo”, comenzó diciendo la entrevistada.

Al momento de definirse con cinco adjetivos, Emilia enumeró: “Perceptiva, desenvuelta, perfeccionista y al mismo tiempo despreocupada (uno de mis mayores males), y honesta”.

Su pasión por la música comenzó cuando Emilia era muy pequeña y así lo recordó: “A partir de los cinco, mi papá, decidió ir mostrándome un poco de qué se trataba este mundo tan bonito. Al principio empecé a improvisar melodías con él: mientras él tocaba una secuencia de acordes en la guitarra, intuitivamente yo lo seguía creando una melodía en el momento, en un idioma inventado que le decíamos ´brutish english´ ´porque tenía la fonética del inglés. Básicamente improvisábamos canciones. Tenemos la suerte de haber grabado un par de esas ´sesiones´, hay una que incluso está subida a Youtube, de cuando tenía 7 años. A partir de ese momento, no ha existido un solo momento en mi vida en el que la música no haya estado involucrada”, dijo Soler.

Con las nuevas tecnologías al servicio de la difusión de sus canciones, Emi habló de las redes sociales y plataformas como vínculo para unir sus letras con sus seguidores: “Las redes forman una parte muy importante en lo que es mi carrera como artista, y siempre que apuesto por subir contenido se ven los resultados instantáneamente. Hay un montón de personas que de vez en cuando me mandan mensajes diciéndome que están escuchando mi EP, o pidiéndome que haga cover de cierta canción, o contándome que los inspiré a subir covers a Instagram, y todas esas cosas que me llenan el corazón, no se podrían hacer sin las redes. Así que es una de las piezas más grandes del rompecabezas”.

Acerca de su estilo la artista comentó: “Hasta ahora estoy muy fascinada con el soul/neo soul/ jazz, siento que son géneros musicales que contienen todo lo que busco, porque no solo se escuchan extremadamente bien sino que además pueden hacer que te muevas sin que te des cuenta, es casi natural. Y en términos de lo que es modas actuales, no es algo demasiado comercial, es diferente. Tiene algo”, dijo Emi acerca de sus preferencias a la hora de cantar.

Luego agregó: “Mi discografía hasta el momento es un EP llamado ´Little Girl´, salió en Noviembre de 2019 y también es soul/jazz. Son todas canciones de mi composición, escritas desde la edad de 13 a 16 años. Todas están en inglés, porque por alguna razón siempre me ha resultado muy fácil escribir en un idioma ajeno al mío. Supongo que también era el hecho de que escribir en español suponía un desafío. Es por eso que ahora estoy intentando componer más seguido en español, no sólo por el reto sino también para tener más llegada del público y puedan sentirse más identificados con lo que hago”, dijo Soler frente a su nuevo desafío.

Las motivaciones para cantar pueden ser variadas pero en el caso de Emi su respuesta resultó muy interesante: “Me inspira mi futuro. Siempre me han dicho y siempre he sentido que tengo un buen futuro en la música. Llego a tener angustias tan grandes que de a ratos me olvido que tengo la habilidad de cantar y dejo de hacerlo por mucho tiempo. Pero siempre encuentro la vuelta. Siempre hay una canción más, una melodía que me trae de nuevo a mi lugar. Mi voz me ha salvado en muchas ocasiones y lo va a seguir haciendo.”, dijo desde el corazón.

La llegada de la pandemia por el coronavirus paralizó a artistas alrededor del mundo y Emilia no fue la excepción: “A finales de 2019 estaba muy frustrada con todo porque estaba terminando la secundaria y no sabía a donde disparar. Justo me tomé el 2020 como año sabático, pero tampoco lo supe aprovechar a nivel artístico. Este año siguió un poco en el mismo rumbo, he estado luchando mucho por encontrarme y siento que recién ahora estoy empezando a ser 100% honesta conmigo misma, con lo que quiero, con lo que debo y con lo que planeo hacer en un futuro. Solo queda organizarme y ponerme en marcha”, dijo decida la entrevistada.

Crecer como artista en San Juan puede resultar beneficioso o no depende la perspectiva de los artistas: “Siento que San Juan es una provincia hermosa, con mucha gente preciosa, pero que no aprecia la música como debería. Es un lugar que, en lo que respecta al arte, tiene un montón de gente llena de talento y queriendo explotar su potencial, pero es como si el mismo ambiente no te lo permitiera. Siempre te encontrás a alguien que cuando te ve mostrando tu talento, te dice “Que hacés en San Juan?”. Y sí, se entiende que para apostar por éxitos muy grandes, tenemos que salir del nido en algún momento. Pero también es cierto que debería haber más reconocimiento y espacios para todo tipo de artistas en San Juan”, dijo la cantante y agregó: “Personalmente, he dado muy pocas presentaciones en vivo como para decir si cuesta o no, pero ya con el pensamiento que todos tienen inculcado, ese de “No seas músico, te vas a morir de hambre”, “No sirve para nada”, “Es para vagos”, me imagino como viene la mano. Varias veces me han invitado a cantar a ciertos eventos o bares, y cuando preguntas por pago te dicen que en realidad no habían pensado en eso porque es por “amor al arte”. Aprovecho el espacio para recordar que los artistas merecen que su arte sea retribuido por mucho amor que le tengan a lo que hacen. No he planeado en irme por el momento, pero siempre que me proyecto de aquí a diez o veinte años, no estoy en la provincia”, dijo convencida de sus pasos a seguir.

El avance de las mujeres por ser reconocidas y respetadas es un tema vigente en todos los ámbitos y pese a varias conquistas Emilia opinó que todavía quedan cosas pendientes: “Como ya dije, San Juan es una hermosa provincia pero tiene muchísimo trabajo para hacer en todos los aspectos en los que una sociedad debe preocuparse por solucionar. El machismo es uno de esos problemas. Claramente es una problemática que no es únicamente nuestra, es del mundo entero, pero si nos comparamos a ciertas provincias argentinas, es notoria la diferencia que hay respecto al tema. Sí, hay mujeres en cargos importantes, hemos hecho progreso, pero muchas veces esas mismas mujeres se ven perjudicadas por trabas que se dan únicamente por su género. Ya se ha logrado muchísimo, pero todavía falta. Deben seguir escuchándonos”, sentenció.

Con proyectos en mente para los meses que se vienen Emilia contó a Diario 13 San Juan: “Por lo pronto estoy trabajando en componer canciones en español, quiero conseguir las suficientes como para grabarlas y armar un segundo EP o incluso un álbum. Ya estoy grabando un par de canciones que voy a lanzar como singles, en cuanto las esté por sacar voy avisando”, adelantó.

Para finalizar Emi Soler habló de sus sueños y anhelos: “Dedicarme a la música toda mi vida y que la gente me escuche. Que se identifiquen conmigo, poder inspirar, influenciar o intervenir de alguna manera en la vida de las personas, me encanta la idea de que alguien esté en el auto escuchando mi música o que vaya en el colectivo escuchando alguna canción mía y se acuerde de la persona que le gusta, eso es lo que quiero provocar, y voy a asegurarme de trabajar duro para que eso pase”.

