La cantante de Garbage habló de su nuevo disco y de las mujeres de Argentina

Luego de un tiempo sin novedades, Shirley Manson sorprendió a sus fanáticas al hablar de su nuevo trabajo musical.

La artista se refirió a la influencia de su paso por Latinoamérica en la gestación de este último trabajo y al rol de las mujeres en la sociedad. "Siento que mi tarea es hablar por aquellos que no pueden y me siento capacitada para hacerlo”, comentó entusiasmada.

Luego la voz y líder de la emblemática banda Garbage, Shirley Manson aseguró que las mujeres de Latinoamérica la “inspiraron, encendieron y emocionaron” y que sin ellas, su último disco no hubiese sido posible.

Con respecto a Argentina, Manson dijo durante una entrevista exclusiva con Mikki Lusardi, directora de FM 93.7 Nacional Rock, que se sintió conmovida ante las movilizaciones del colectivo de Mujeres. “Si no hubiese estado allí no habría disco”, confió Manson.





“Nunca se había visto en cámara a tantas mujeres desafiando al poder. Eso es evolución, es inspirador y nos trae esperanza para el futuro”, expresó al referirse a las marchas por el 8M.



La cantante habló del lanzamiento del nuevo disco, “No Gods No Masters", de la influencia del feminismo y la lucha por visibilizar las desigualdades. “Hoy las mujeres necesitamos más representación”, aseguró.