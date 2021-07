Amor por los vinilos: su venta aumentó un 108% en el último año

Por estos días se conoció la noticia del aumento en las ventas de discos de vinilo en Estados Unidos. Se trata de un 108% más que en el mismo periodo del año pasado, donde se había registrado una venta de 9, 2 millones de LPs.

Llamativamente, en la era del streaming, el vinilo ha logrado resurgir con fuerza alcanzando en ventas los 19,2 millones de álbumes de vinilo tan solo en Estados Unidos, según MRC Data, la compañía de análisis que se especializa en recopilar datos de las industrias del entretenimiento y la música.

También la música digital, vía streaming aumentó un 15% en lo que va del año.

Entre los álbumes de vinilo más vendidos hasta el momento se encuentran Evermore de Taylor Swift, Fine Line de Harry Styles, Good Kid M.A.A.D. City de Kendrick Lamar y el exitoso disco debut de Billie Eilish: When We Fall Asleep, Where Do We Go?. Si bien esta parece ser una buena noticia para los artistas y la industria en general, según DJ Mag existe un problema significativo con el resurgimiento del vinilo.

La gran demanda genera demoras en las fechas de lanzamiento obligando a modificarlas por falta de tiempo o que las discográficas se vean obligadas a lanzar la música en los servicios de streaming y digitales mucho antes de que llegue el lanzamiento en vinilo.

Fuente: IndieHoy