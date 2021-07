Carina Coca: ´Cada día tengo el sueño constante de poder terminar mi próxima foto´

En una nueva entrega de la columna de Mujeres Activas, esté sábado Carina Coca se sumó a la propuesta para hablarnos de su carrera, su arte y un novedoso proyectos que sorprende al locales y turistas.

En el comienzo de la entrevista, Carina Coca habló de ella misma y dijo: “Me llamo Carina Coca. Soy mamá de Facundo. Me dedico a la fotografía en general desde hace 14 años, pero mi pasión por ella data del año 1991, cuando la conocí en la universidad”.

Autodefina como leal, creativa, terca, agradecida y profesional, la Licenciada en Ciencias de la Comunicación también tiene el título de Técnica Universitaria en Publicidad y Propaganda, y Fotógrafa profesional.

Acerca de su pasión por “congelar” momentos únicos, Carina dijo a Diario 13 San Juan: “La fotografía es mi fusible y mi mejor herramienta de expresión. Constantemente estoy pensando, creando mentalmente, como se dice vulgarmente “craneando”, y a través de la fotografía hago catarsis de todo. Todo lo que me pasa en la vida es disparador para que surjan ideas a representar: los rayos de sol que atraviesan el vapor de una olla; los bocinazos en hora pico del centro, la lluvia… todo sirve a la hora de crear. Puedo definir mi estilo fotográfico como pictórico con cierto aire surrealista. De todas formas últimamente me descubro retratando imágenes más bien impresionistas”, dijo la entrevistada sobre su arte que en época de pandemia se centró en producciones de tipo gastronómicas y de productos, pero que en general también sirven a cualquier eventos social o producción profesional.

Luego agregó: “En cada retrato que hago busco transmitir una idea determinada, que narren una historia, un momento. En base a la idea que busco transmitir busco a quien, de acuerdo a su personalidad, facciones, etc., encajen en la narración”.

También, y con la intención de resaltar las frases propias de los sanjuaninos, Carina tiene un emprendimiento junto a su hijo y sobre ello Coca relató: “Lo dijo en Sanjua nació el año pasado, luego que por la cuarentena no podíamos trabajar al no ser esenciales. Para el día de San Juan siempre publicaba paisajes, y se me ocurrió homenajear nuestros modismos, con frases típicamente sanjuaninas dichas por una vicuña muy simpática que fotografié años atrás en Bella Vista. Facu creó la parte gráfica de cómo presentar cada frase. Tuvo tanta aceptación que comenzamos a plasmarlas en tazas, pad y juegos de mates, y pegó muy bien la idea.”, dijo la entrevistada y aclaró que los interesados en tener sus productos pueden escribirle a su cuenta de Instagram.

Trabajando en una provincia tradicional que poco va cambiando al aceptar nuevas tendencias de arte, música y moda Carina habló sobre eso y dijo: “La fotografía antes no se consideraba como arte, y ahora en los últimos años es vista como un arte más, lo cual es muy gratificante. Y esto lo veo en particular en San Juan con las recientes movidas culturales que implementan la fotografía como arte y medio de expresión”, manifestó y luego se refirió al rol de las mujeres en la provincia: “Si bien hay en comparación a años atrás, un mayor reconocimiento a la mujer, aún falta muchísimo para lograr el reconocimiento que nos merecemos. Si creo que se puede llegar a eso y vamos por buen camino para lograrlo”, comentó.

Para finalizar Carina Coca habló de sus proyectos inmediatos y detalló: “Cada día tengo el sueño constante de poder terminar mi próxima foto. Y si bien no quiero contar mucho por ahora, estamos planeando un proyecto para que involucra fotografía documental y viajes, pero ya les contaré más cuando se concrete”, cerró misteriosa.