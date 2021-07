Este sábado se cumplen 50 años sin Jim Morrison

Este sábado 3 de julio se cumplen 50 años del fallecimiento del legendario Jim Morrison en París.

El cantante y líder carismático de la banda de California The Doors, sorprendió con su estilo en el apogeo del hipismo e instituyó un nuevo modelo de rockstar.





Con canciones como "Light My Fire", "Roundhouse Blues", "Break on Through", "Waiting For The Sun", "People Are Strange", "The End" y "L.A. Woman", entre otras Jim Morrison impactó a los sseguidores del "verano del amor y las flores".

Luego de la grabación del disco "L.A. Woman" y un poco cansado de su propia imagen pública Morrison decidió mudarse por un tiempo a Paris en 1971, junto a su novia Pamela Courson.

Fue la joven quien lo encontró muerto en su bañera el 3 de julio de 1971. Los informes oficiales determinaron que el deceso se produjo por una insuficiencia cardíaca producida por un exceso de alcohol y drogas, pero la falta de rigor de los peritos forenses alimentaron innumerables mitos.

Fuente: TELAM