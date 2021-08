Connie Ballarini viene a San Juan con su show unipersonal

En medio de la apertura de las salas teatrales, San Juan se prepara para recibir a artistas nacionales que, de a poco, comienzan a salir de gira luego de un complicado 2020, en donde la pandemia por el coronavirus paralizó todas las actividades culturales.

En esta oportunidad y dentro de lo más selecto del stand up, llega la actriz Connie Ballarini a la Sala Z el próximo domingo 22 de agosto.

En comunicación con Diario 13 San Juan, la actriz manifestó: “Voy a San Juan con mi unipersonal de Stand up… las ganas de volver q tengo! Fui hace dos o tres años la última vez y realmente fue una fiesta, sé que esta vez volverá a ocurrir esa magia”, comenzó diciendo Ballarini que también forma parte del elenco “Las Chicas de la culpa”.

Sobre la temática del espectáculo con el que llegará a la provincia, la entrevistada comentó que la inspira a la hora de elegir sus temas: “Todo es real, y le pongo humor… no puedo ver la vida de otra manera que no sea con humor… y por eso cuando me pasa algo que para mí es gracioso me desespera compartirlo para que otros más se rían”.

Luego agregó: “Con las chicas por ahora no hacemos gira porque somos muchos en el equipo y por pandemia, laburo, tiempos de cada una y sobre todo aforo se hace imposible hacer gira, por eso hacemos streaming todos los viernes para que puedan verlo desde cualquier lugar del país y del mundo”, dijo la mediática.

La actriz se presentará en San Juan el 22 de agosto y las entradas ya están disponibles en el siguiente link.