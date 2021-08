Mifi Segovia: ´Los sueños me mueven, me mantienen viva, inquieta, curiosa, ávida´

El teatro en San Juan sigue creciendo y más mujeres y hombres se suman a talleres de teatro encontrando en esas enseñanzas una nueva forma de vivir y de expresarse.

Este es el caso de Mifi Segovia quien, desde hace años descubrió en la actuación el modo de sentir de una manera única y diferente y no dudó en respetar ese sentimiento, que viene desde su infancia, e incorporarlo a su vida.

Decidida a ser una “Mujer Activa”, la sanjuanina se sumó a la propuesta de Diario 13 San Juan y en la presentación dijo sobre sí misma: “Soy una mujer que nació hace 50 años en San Juan. Soy madre de Lucía y Manuel y ese es el rol que más amo y disfruto y que me transformo para siempre”, comenzó diciendo la entrevistada.

Luego sumó: “Además soy actriz y kinesióloga. Viví en varios lugares de Argentina y fuera del país también. Estudié, trabajé y me formé en cada uno de esos lugares. Finalmente volví a San Juan hace poco más de una década. El regreso fue un poco turbulento. El tiempo, la paciencia y la edad jugaron a mi favor. Hoy me encuentro a gusto en la provincia en que nací”, comentó Mifi y se definió como idealista, sociable, inquieta, adaptable y empática.

La pasión por el teatro comenzó desde chica y así lo recordó: “Mi pasión por el teatro existió desde que tengo uso de razón. En las fiestas familiares fueron mis primeras apariciones, junto con mis hermanas y primas, las preparábamos muy seriamente, incluían teatro, baile y canto. Ya de adulta, la empecé a poner en movimiento una vez que mi otra gran pasión, el hockey sobre césped, empezó a declinar debido a las lesiones y la edad. Fue entonces que me anoté en talleres de teatro mientras hacia el ´destete´ del hockey que me acompaño desde los 8 años de edad y en cada uno de los lugares que viví”, dijo la invitada.

“Hacen unos 4 años que me di cuenta que el teatro no era solo un pasatiempo, sino que también es una forma de ver la vida, una nueva que se suma a mi bagaje. Desde entonces, mi día comienza a la mañana haciendo kinesiología y el resto lo ocupo en el área artística, con ensayos y talleres de formación”, relató.

Acerca de sus referentes y quienes la formaron en el arte de actuar Mifi señaló: “Mi primer maestro en San Juan fue Oscar Kümmel, cuando era muy chiquita e hice un taller en el Teatro Sarmiento. Luego ya en mi vuelta a la provincia, hice talleres con Juan Carlos Carta, José Annecchini, Negra López, Pilar Mestre, Gise Slavutzsky (Laboratorio de Movimiento), Ceci Nievas (clown). De todos ellos y de los maestros de otros lados, estoy muy agradecida y siento que han dejado una semillita en mí… Mi búsqueda de formación es constante”.

Nacida en el seno de una familia de artistas, Mifi dijo a Diario 13 San Juan: “Mi papá era un artista con todas las letras, cantaba, tocaba la guitarra, componía canciones, dibujaba y pintaba. Todo eso lo hacía de manera autodidactica y a mi parecer extraordinariamente. Mi mamá hizo teatro de manera esporádica y en algunas ocasiones actuaron juntos”, recordó emocionada y luego dijo: “Con mis hermanos compartimos esa necesidad de manifestarnos a través del arte, y todos en algún momento lo hemos puesto de manifiesto”.

Tener en casa una mamá actriz no es cosa de todos los días y sobre la relación de sus hijos con el arte, la entrevistada comentó: “Mis hijos son lo mejor que me pasó en la vida y siempre me han acompañado en todo aquello que me hace bien y disfruto. Son personas sumamente amorosas, comprensivas. Entienden de pasión, porque han nacido en una casa donde la pasión es algo de lo que se habla, estimula y da lugar. Ellos también tienen la suya propia, que también incluye lo artístico”.

Encantada con los procesos artísticos y su evolución, Mifi dijo: “Todos los procesos los he disfrutado, desde la primera muestra de taller, la Fiesta del Sol, cortos de la ENERC. Siento que todo es tan reciente y además soy una eterna agradecida de las oportunidades, no podría elegir algo. Lo mejor está por venir!” manifestó entusiasmada.

Protagonizando la obra “La Catedral Sumergida” estrenada hace pocos días, la actriz comentó: “´Nos Cortaron Verdes´, es un grupo maravilloso de personas, todos con historia en el teatro local. Me sentí muy halagada cuando me invitaron para la obra en marzo del año pasado, justo unos días antes de las medidas de aislamiento preventivo. La pasión y las ganas de seguir con el proceso creativo nos llevaron a ponerla en escena recientemente. El pre estreno supero nuestras expectativas con dos funciones el mismo día”, comentó Mifi.

Luego anticipó una nueva presentación: “El próximo domingo 22 vamos por una tercera en la Sala TeS también. Estamos muy felices y agradecidos de la recepción de nuestra propuesta por parte del público y seguimos trabajando. Es una obra que de a poco nos fue conquistando, tiene un texto poético e intenso”, adelantó y sobre su rol como actriz en San Juan Mifi dijo: “Yo volví a San Juan cuando ya muchas mujeres me antecedieron e hicieron su camino, no solo en esta área. Ellas dejaron ya su impronta. Para ellas debe haber sido un camino lleno de sinsabores, espacios que tuvieron que abrirse a expensas de sacrificio, esfuerzo y sobre todo de lucha. Mi gratitud hacia ellas, hacia Nosotras. Mi compromiso a seguir sosteniendo y avanzando aún más”.

Para finalizar, la entrevistada sólo dijo: “Soy idealista y los sueños me mueven, me mantienen viva, inquieta, curiosa, ávida”.