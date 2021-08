Connie Ballarini: "El humor es mi manera de ver la vida"

Histriónica, divertida y desprejuiciada Connie Ballarini llega a la sección de “Mujeres Activas” para hablar de sí misma, sus proyectos teatrales y su gira nacional.

Parte del staff de “Las chicas de la culpa”, Ballarini se presentará con su unipersonal, este domingo 22 de agosto, a las 19 horas en la Sala Z (Pedro Echagüe 451 Oeste).

En contacto con Diario 13 San Juan, Connie se presentó a sí misma y dijo: “Soy comediante pero más que presentarme, charlaría un rato para que me conozcan y puedan ellxs descubrir quién soy… Me considero honesta, espontánea y sin filtro… sí, suelo irme al pasto muy seguido”, comentó divertida.

Acerca de sus comienzos la actriz dijo: “Estudiaba actuación mientras hacía la carrera de farmacia (sí, soy farmacéutica) y ahí hice un curso de Stand up sin saber ni siquiera que era… y el género me atrapó. Paso de ser un hobbie a mi profesión casi sin darme cuenta”, comentó la actriz sobre lo que eligió hacer en su vida.

“Ahora voy con mi unipersonal de Stand up… las ganas de volver a San Juan que tengo! Fui hace dos o tres años la última vez y realmente fue una fiesta, sé que esta vez volverá a ocurrir esa magia”, dijo y luego se refirió a las giras con “Las Chicas de la Culpa”: “Por ahora no hacemos gira porque somos muchos en el equipo y por la pandemia, laburo, tiempos de cada una y sobre todo aforo se hace imposible... por eso hacemos streaming todos los viernes para que puedan verlo desde cualquier lugar del país y del mundo”, dijo Connie como una manera de acercarse a su público.

Activa en las redes sociales, la actriz comparte desopilantes historias que sus seguidores festejan: “Todo es real, y le pongo humor… no puedo ver la vida de otra manera que no sea con humor… y por eso cuando me pasa algo que para mí es gracioso me desespera compartirlo para que otros más se rían”.

Muy presente en televisión Connie participa de varios programas exitosos como “Intrusos”, “Pasapalabra”, “100 argentinos dicen”, y sobre la experiencia en la pantalla chica dijo: “La gente necesita reírse y es una pena que los canales de televisión no vean esa necesidad o no le den bola…. Pero algo se viene, lo presiento jaja… Igualmente por suerte hoy no dependes de la tele, porque con las redes sociales vos sos tu propio canal de televisión”, comentó convencida.

Acerca de sus nuevos proyectos, Ballarini detalló: “Está por salir el 30 de agosto ´Correo No deseado´ un podcast para Spotify que estamos haciendo con Male Guinzburg en donde leemos cartas, mails, que nos mandaron o mandamos y juro q lloramos de risa! También muchos proyectos con las chicas de la culpa, por ejemplo la serie y sigo con mi unipersonal haciendo gira”, precisó Connie.

Para finalizar la entrevistada habló sobre su show y la pasión por la actuación y dijo: “El stand up es la mirada de cada comediante sobre la vida, sobre las cosas que nos pasan por eso es súper rico cómo va cambiando… cuanto uno más profundiza en conocerse, más interesante se vuelve el material. Uno con el tiempo va cambiando, le van pasando diferentes cosas y evoluciona como persona y eso es lo que se ve arriba del escenario. Nuestra carrera, con el paso del tiempo se vuelve más interesante”.