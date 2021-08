Netflix presentó sus novedades de la semana

Casi al final de agosto, Netflix lanzó una serie de recomendaciones para los fanáticos del streaming y para todos los gustos.

Historias atrapantes, de distintos países y con interesantes miradas de reconocidos directores.

Otra ronda

2021 - Dir: Thomas Vinterberg

Martin (Mads Mikkelsen), un profesor de secundaria, junto a otros tres compañeros de la profesión, decide realizar un experimento que consiste en mantener un nivel constante de alcohol en sangre durante todo el día. De esta forma pretenden demostrar que bajo la influencia del alcohol son capaces de mejorar en todos los aspectos de su vida, volviéndose más valientes y creativos. Sin embargo, aunque al principio parece que los resultados son muy positivos, el experimento lentamente comienza a descarrilar, trayendo unas consecuencias que les cambiarán la vida para siempre.

Memorias de un asesino: Las cintas de Nilsen

2021 - Dir: Michael Harte

Cuando tenía seis años y atravesaba una tormentosa infancia, Dennis Nilsen perdió a su abuelo, con quien vivía, pero nunca fue informado del hecho con el plan de explicárselo hasta que creciera. Pero su madre, una fanática religiosa, tenía otra idea y llevo a su hijo a convivir con el cadáver, algo que dejó un vacío y un trastorno emocional en él.

Aunque en su infancia fue testigo de diversas situaciones complejas de sus padres y familiares, nada en ese tiempo representó tanto como la cercanía a los cadáveres. Luego de abandonar la armada británica para finales de 1978, conoció a un joven en un bar y lo invitó a su departamento, donde tendrían relaciones y donde, la mañana siguiente, lo asesinaría con una corbata.

Ese sería el primero de una serie de brutales asesinatos cometidos por Nilsen, entre 1978 y 1983, quien solía bañar los cadáveres y conservarlos durante un buen tiempo para después diseccionarlos y quemarlos. Memorias de un asesino: Las cintas de Nilsen es un documental que recopila una serie de grabaciones de Nilsen, desde su condena en prisión, donde narra su vida, sus crímenes y los motivos que lo llevaron a hacerlos.

Misha y los lobos

2021 - Dir: Sam Hobkinson

Una joven huérfana sobrevive al Holocausto al huir de su casa para escapar de los nazis y quedarse en el bosque a vivir con lobos. La historia de la autora Misha Defonseca es increíble, y no solo por los lobos: sus memorias tomaron al mundo por asalto, pero las consecuencias de su editor convertido en detective exponen la impactante verdad detrás del engaño de Misha. En el documental Misha and the Wolves, se desarrolla un misterio de la vida real, con una lista de personajes que revelan individualmente piezas del rompecabezas en esta historia más extraña que la ficción.