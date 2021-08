Agote sobre el horno de la polémica: ‘Debió comunicarse mejor’

La polémica por el horno ubicado en el patio de la Casa de Sarmiento sigue generando diferentes opiniones. En este caso, fue la secretaria de Cultura la que se refirió a la muestra transitoria este jueves en Banda Ancha. Virginia Agote aseguró que ‘debió comunicarse mejor’.

‘Yo creo que se encaró de una manera equivocada porque el foco no debería haber sido ese’, especificó la funcionaria. Luego defendió el marco en el cual se realizó la obra de arte. ‘Yo soy una entusiasta de la Bienal por lo que implica. En sus tres ediciones se hizo en San Juan, con muestras muy importantes’, destacó.

Agote señaló que ‘siempre las vanguardias artísticas generan algunas polémicas. De todos modos, esto no fue una ruptura porque es algo que se ve en todos lados, y hace bastante que comulgan el arte conceptual con los paseos históricos en el mundo. Acá en la provincia no se había dado todavía, por lo que es entendible la reacción’.

‘Apareció ese horno sin una explicación correspondiente, y se entiende perfectamente la primera reacción, como también las futuras’, manifestó la Secretaria de Cultura. Luego contó que estuvieron intercambiando opiniones con personas que pensaban distinto y fue interesante el intercambio.

A pesar del entendimiento con las voces en contra del horno, Agote aseguró que ‘lo que no está en discusión es que no es una intervención, ni un prejuicio a un edificio histórico, sino una muestra transitoria, que no necesita ninguna autorizaron de la Comisión. Después se retira y no causa daño. Si gusta o no gusta es una discusión interesante, a mí la obra de Grippo me encanta’, manifestó.

El caso del Horno de la Poleémica

El viernes 6 de agosto, una imagen indignó y revolucionó a muchos sanjuaninos que a través de las redes sociales se expresaron haciendo llover las críticas. Una foto de un horno en el patio de la Casa de Sarmiento desconcertó a más de un sanjuanino que no sabía de qué se trataba. Por ello, el gobierno provincial se encargó de aclarar que se trata de una intervención artística autorizada por la Comisión Nacional de Museos, dependiente de Presidencia de la Nación. Es decir, que el ejecutivo no intervino en la obra.

Muchos sanjuaninos tomaron la presencia del horno como una modificación al Museo Histórico Nacional, que no se puede realizar. La verdad es que, el elemento en la casa del prócer sanjuanino, es una recreación de la obra ‘Construcción de un horno popular para hacer pan’ del artista argentino Víctor Grippo (1936-2002). Se trata de una acción artística transitoria de la bienal de arte internacional impulsada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero, con el apoyo de la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. La obra forma parte de la exposición “Víctor Grippo. Un horno para dos mesas” con curaduría de Carlos Godoy.