Maribel Ibazeta: “Vestir también es comunicar”

Con una creatividad asombrosa Maribel Ibazeta, conocida en el ambiente artístico como Duende, es la “Mujer Activa” de la semana para hablar sobre su pasión por el diseño y su participación en la escena cultural y artística de la provincia.

En el comienzo de la entrevista Duende habló acerca de sí misma: “Soy un poco introvertida hasta entrar en confianza. Muy observadora, tranquila, súper paciente. Tengo facilidad para expresarme desde las artes. Hago un poco de todo; ilustración, escultura, cerámica, peinados, vestuario y demás. Aunque mi fuerte es la indumentaria”, comenzó diciendo la artista.

“En mi naturaleza me encuentro bastante fantasiosa, creativa, detallista, empática y algo tímida”, sumó sobre su forma de ser y con respecto a su faceta artística.

Sobre sus comienzos en su actividad actual la entrevistada dijo: “Siempre me sentí atraída por el diseño. Creo que lo llevo en los genes. Mis abuelas me facilitaron algunos conocimientos desde niña y en cuanto terminé el secundario sabía exactamente a qué quería dedicarme. Hice la carrera de Diseño de Indumentaria en el Instituto I.A.D (Instituto de Arte y Diseño), luego trabajé en talleres textiles, donde aprendí las técnicas para ganar prolijidad y velocidad”, comentó Duende.

“Me inspiran mucho los artistas con quienes trabajo. A veces puedo dejarme llevar por una canción o el guion de una obra teatral. De esa forma mis creaciones son complemento de otras, dando como resultado un trabajo escénico equilibrado y completo”, dijo sobre la motivación a la hora de crear vestuarios para cantantes o actores y actrices.

Las influencias que Duende tiene en cuenta provienen desde diferentes lugares y así lo confirmó ella misma a Diario 13 San Juan: “Referentes pueden ser muchos pero ninguno en especial. Voy recolectando imágenes que me gustan y cuándo son útiles las implemento. A nivel internacional, amo los diseños de Alexander McQueen… me parecen fantásticos y exquisitos”, dijo sobre el renombrado diseñador inglés.

Haciendo un flashback sobre su carrera Duende comentó: “Comencé aproximadamente en el año 2014 como vestuarista de la banda Modelo 65. Cuya cantante, en la actualidad, es conocida como Kbsonia. Ella siempre le dio importancia a lo visual en sus shows musicales. Y luego se fueron sumando más artistas de la música, elenco teatrales, bailarines, Drag Queens, entre otros”, comentó la creativa.

Parte del equipo de “Resguardo”, el laboratorio de indumentaria la entrevistada dijo: “Resguardo vino a mí cuando la marca se encontraba en su inicio. Fue fundada por Johnny Combo (Diseñador de Indumentaria y artista visual) y Andrés Gómez (Diseñador Gráfico e ilustrador). Me buscaron porque tengo conocimiento en maquinaria industrial y procesos seriados. Ellos aparecieron en mi antiguo taller textil con intención de contratar mi servicio. Sin embargo a mí me gustó más la idea de entrar al equipo como socia y estuvieron de acuerdo!”, recordó.

Luego la artista explicó el porqué del nombre y detalló: “El nombre justamente describe una importante función que tienen las prendas para nuestros cuerpos. Nos resguardan del frío, del sol, dan indicios de identidades, personalidades, ideologías. Nos protegen. Pueden ser un caparazón o una segunda piel. Vestir también es comunicar. Y Resguardo lleva ese mensaje”, dijo Duende convencida de su pasión.

Acerca de los clientes que buscan en “Resguardo” una opción diferente a lo tradicional, la diseñadora comentó: “Fuera de lo escénico tenemos un público muy diverso. Algunos visitan nuestro estudio porque están planeando el atuendo de su boda y otros simplemente no consiguen dar con el estilo que buscan, entonces depositan su confianza en Resguardo para sentirse cómodos con lo que llevan puesto”.

Sobre los desafíos en las creaciones, Duende contó que participaron en la confección de dos dados enormes usados en una acción del Museo Franklin Rawson: “Trabajos locos si los hay! Hace unos días hicimos dos dados gigantes para la obra "Give and give", expuesta en el Museo Franklin Rawson”, comentó y luego agregó: “También realizamos un vestuario en el que la protagonista lleva toda la ornamentación de su cumpleaños como vestimenta mientras viaja en un carro de supermercado. Próximamente podrá apreciarse en el primer videoclip de la cantante Vale Invisible. En fin... vestidos de papel, corset de nylon, armadura de cerámica! Imposible no divertirse en el proceso”, dijo emocionada.

Insertos en San Juan en donde la actividad cultural y creativa creció en los últimos años pero que a veces resulta complicada llevar adelante, la entrevistada dijo: “No lo considero fácil pero aun así, placentero. Trabajar de manera independiente suele ser muy duro y estresante. Es mucha responsabilidad, todo depende de uno. Pero a pesar de eso no cambiaría por nada mi trabajo. Me gusta San Juan, sus artistas, amo a mi equipo de trabajo. Estoy agradecida!”, dijo la artista.

En referencia a los trabajos actuales esta “Mujer Activa” comentó: “Me siento dichosa de poder decir que muchos de mis proyectos están encaminados. En junio nos mudamos, ampliamos el espacio de trabajo y estamos en proceso de remodelación. Pronto estaremos ofreciendo talleres de capacitación en formato ´Laboratorio de costura´. Se vienen novedades para la temporada de verano”, dijo acerca de lo que ya está en marcha.

Para finalizar el encuentro Maribel comentó: “Y desde ya planificamos el próximo Resguardo Performance! Sueño con llevarlo a niveles de producción alucinantes y expandirnos por el país o más allá. No hay límites!”, cerró.