Duki, Bizarrap y Nicki Nicole junto en una canción

“Amados” por los fanáticos y con millones de reproducciones en You Tube y Spotify, Nicki Nicole, Duki y Bizarrap se unieron por primera vez en una canción.

Se trata de una colaboración musical, solicitada por los fans, en el tema “ya me fui”, una canción dedicada a las rupturas amorosas.

“Me encanta la canción y estoy muy feliz de hacerlo con ustedes dos”, dijo Nicki Nicole durante un live vía Instagram donde se anunció la presentación. “Me parece un temazo y no lo hicimos como obligados. De repente estuvimos doce horas metiéndole en el estudio y no es porque estábamos obligados sino porque teníamos motivación. Nos estábamos divirtiendo”, agregó Duki.

Entusiasmos y felices con el resultado obtenido, los artistas comentaron cómo fue el proceso de grabación: “Gracias a vos que me ayudaste”, expresó Nicki. “El flow, la voz, todo es todo tuyo”, destacó Duki. “El Biza se hace el boludo y la tiene re calada”, bromeó la rosarina, sobre el productor del momento.

“Ya me fui” cuenta la historia de un romance que se acaba y por eso, Duki aparece metido en el agua, como símbolo de ahogarse en una relación sin sentido.