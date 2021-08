Luis Ávila alcanzó 50 millones de lecturas y trascendió fronteras con sus libros

Luis Ávila es un éxito desde su incursión en las plataformas. Esto luego siguió con sus primeros libros en papel. Ahora alcanzó una nueva meta que lo pone en la cima de la literatura.

"50 millones de lecturas" fue como dio a conocer en sus redes sociales su nuevo triunfo literario. Al mismo tiempo manifestó "Ayer se me dio algo que venía persiguiendo con locura y trabajando con pasión". Si bien él es uno de los más conocidos dentro de las plataformas de lectura y escritura, el joven cuyano señaló "Otros escritores lo consiguieron mucho más rápido, a mí me costó siete años desde que me animé a subir el primer texto".

Otro de los datos que mencionó en su posteo es que "en mis plataformas digitales con libros en catálogo, se llegó a ese número de ocho cifras tan brutal con más de 20 títulos a disposición. La lectura, en todos sus formatos, me salvó en varias ocasiones y estoy seguro de que lo seguirá haciendo". Por esto es que a sus lectores les dijo "Gracias infinitas".

"Quizás el número podría haber sido alcanzado antes si no fuera por la piratería y por la clonación que hubo de mis libros en otras plataformas. Estoy feliz de que la mayoría da apoyo genuino en mis perfiles oficiales tanto de Booknet como de Wattpad al igual que con las editoriales que tuve oportunidad de publicar" relató el autor de #MALOS y de otros tantos títulos que trascendieron las fronteras del país.

En su texto el sanjuanino remarcó "Escribo para dignificar la escritura como oficio, trabajo y profesión a su tiempo. Para apostar a la lectura como cimiento de la cultura, la educación y el trabajo. Escribo porque me gusta y me salva todos los días. Escribo porque lo concibo dentro del amor más puro y genuino".

Su éxito fue inmenso, a tal punto que el Gobernador de San Juan, Sergio Uñac lo felicitó en sus redes por la meta alcanzada.