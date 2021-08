Un joven sanjuanino compuso una emocionante canción para su padre

Mauricio Romarión es un sanjuanino que tuvo una enorme pérdida. Pero de la misma nació una canción con la que hoy busca dar alivio a quienes pasaron su mismo destino. El fallecimiento de su padre fue un antes y después en su vida. Aunque sintió un gran vació hoy siente que puede exteriorizar sus sentimientos más profundos de la mano de la música.

Este joven de 24 años comentó a DIARIO 13 SAN JUAN que su tema nació " una siesta yéndome a cursar a la facu, se cumplía ese día un mes del fallecimiento de mi viejo y bueno.. cayendo un poco más en que pasaban los días y tenia que asumir esa realidad me sentía muy mal la verdad". Luego de ello señaló "Saliendo de mi casa vi la guitarra en el living y la agarre porque necesitaba cantar o decir algo, la letra me bajo automáticamente y la dejé escrita en el celu". Fue así como Mauricio generó su descargo y sintió un enorme alivio "al poner todo en palabras en forma de canción" ya que de otra forma no le venia saliendo.

Cabe decir que Mauricio creó su canción hace 3 años, pero hace pocas semanas lo lanzó en sus redes sociales. El joven explicó "No me sentía preparado, ni siquiera la cantaba en los shows, juntadas ni nada. Se me hacia imposible, sentía que era algo muy íntimo como para exponerme así".

"Después de todo este tiempo en el que pude hacer mi proceso y entender muchas cosas, quise y pude ver desde otra perspectiva las cosas" sentenció Mauricio en cuanto a todo lo que atravesó desde la pérdida de su padre. Al mismo tiempo indicó "así como yo pude poner en palabras lo que sentía y me hizo muy bien, pensé en que las personas que escucharan la canción quizás se podían identificar o sentirse abrazadas, comprendidas".

De esta manera recalcó su objetivo enlazado a la música que es hoy su pilar. Es así que señaló que "no solo por mi sino porque realmente me gustaría que se la apropie quien la necesite o le ayude en algún aspecto".

Este joven expresó que lo "inspira poder escribir desde lo vivencial y experiencial. Es una forma de hacer catarsis creo o ayudar a los procesos que voy teniendo internamente respecto de distintas situaciones, como tenemos todos" De acuerdo a sus creaciones destacó que le gusta sentirse " representado por mis canciones y lo que digo me hace sentir bien, en armonía conmigo digamos"

Si bien este tema es algo que lo lleva en su piel, no es lo único que creó. Sucede que Mauricio manifestó que tiene 3 canciones más que "saque entre el año pasado y este año". Estas son: Algo va a cambiar, Carpediem y Ya volví. "Junto con ésta última, "Recuerdos", forman un EP de 4 canciones. ésta ultima lo completaba. Todas están las plataformas digitales". A la vez mencionó que "este ultimo lanzamiento es el final de una etapa para empezar otra muy distinta en cuanto a lo musical y personal".