Conocé a Eliana La Casa, la argentina que llevó su arte a Estados Unidos

Eliana La Casa es una actriz nacida en Argentina que decidió dejar su tierra e instalarse en Estados Unidos, más precisamente en Chicago para hacer stand up e instalarse en el circuito teatral del país del Norte.

Con presentaciones en inglés, Eliana difunde las fechas de sus shows en su página web y redes sociales e invita a latinos y estadounidenses a sumarse a su propuesta teatral.

Antes de la llegada de la pandemia por el coronavirus, La Casa producía un show de stand up en inglés en Buenos Aires y también realizaba un podcast llamado “In Da House” que puede escucharse en Spotify, Apple Podcasts y Youtube.

En Argentina participó del Festival Ciudad Emergente y en programas de TV como “Tipos de Minas”. Ha actuado en Argentina, Chile, Uruguay, México y Estados Unidos. Estudió Improvisación y Guion de Sketch Cómico en Second City. Allí coescribió y actuó en “Power of the Pack” un micro show de sketch dentro de Sketchcast, uno de los programas de la escuela.

Por su talento, la joven participó de Comedy Central, en un programa de radio de la BBC de Londres “Welcome to Wherever You Are". y ofició como presentadora del primer show de stand up en español del Chicago Women’s Funny Fest en 2019.