Si sos fanático de Harry Potter no vas a querer perderte la nueva serie de HBO

A varias generaciones la creación de J.K Rowling marcó profundamente en lo literario y cinematográfica. Concretamente muchos quedaron hipnotizados con el personaje que mezclo la crueldad y la bondad. Y hablamos del profesor Severus Snape quien dejo como insignia del film un dialogo con el profesor Dumbledore: "After all this time?" "Always".

Es por ello desde la cadena HBO comenzaron a preparar una serie basada en Snape aunque por el momento no hay novedades de la trama de este sinuoso personaje, que pasó de un bando al otro y viceversa a lo largo de la saga de siete libros y películas.

También dejaron la luz verde para que muchos tengan la esperanza de otra serie, aunque en este caso sería la vida del personaje de Hermione, encarnado por Ema Watson.

La historia del profesor Severus Snape solo se conoce, de forma escueta, según la última entrega del libro de J.K. Rowling, llevado a la pantalla por Warner Bross. Aunque también queda saber quien interpretará al personaje ya que el actor que lo interpretó Alan Rickman, falleció en 2016.