Ana Lucía Recabarren: “Artista es lo que soy, es lo que me define”

Puro talento y personalidad es la nueva “Mujer Activa” de esta semana. Ana Lucía Recabarren se sumó a la propuesta y desde México contó a Diario 13 San Juan todo acerca de su pasión por el teatro y su futuro en la actuación y el canto.

En el comienzo de la entrevista, Ana comenzó diciendo: “Soy Ana Lucía Recabarren y soy actriz, cantante y bailarina. Afortunadamente, tanto en lo personal como en lo profesional puedo presentarme de la misma forma, porque artista es lo que soy, es lo que me define, lo que me motiva, y porque todo lo que hice y hago es en pos de poder dedicarme profesionalmente al arte. Siempre estoy en la búsqueda de lo que me genere felicidad y placer, de todo aquello que me transforme y me haga ser mejor ser humano”.

Luego de definirse como optimista, perseverante, autoexigente, resiliente y apasionada, la actriz relató cómo comenzó su pasión por la actuación: “Siento que la tuve latente desde pequeña -siempre decía que quería ser actriz-, pero recién a mis 17 años comencé a estudiar teatro musical y mientras más lo hacía, más me daba cuenta de que era por ahí. En ese momento había empezado la facultad y me acuerdo de que los viernes me iba de la clase para poder ir a ballet…dejando bien claras mis prioridades jaja”, relató divertida y luego dijo: “Un momento que considero clave, fue cuando vi por primera vez ´Drácula´, de Pepe Cibrián y Ángel Mahler. A San Juan no llegaban muchos espectáculos de esa índole, con semejantes artistas. Me quedé fascinada y dije ´quiero estar en un escenario por el resto de mi vida´”, sentenció Ana Lucía.

“En San Juan comencé a estudiar de la mano de Lili Gutiérrez, en su escuela fue donde descubrí el mundo del teatro musical y era realmente mi segundo hogar. Teatro con Nina Mercado, que hoy en día es como una madre para mí. Profesionalmente, hice mis primeros musicales con Pablo Flores Torres y su compañía Clann. Luego, en Buenos Aires, estudié con grandes referentes del género como Juan Rodó y Ricky Pashkus, y varios maestros en sus respectivas disciplinas como Rubén Viani, Leandro Ferreira Morais, Rodrigo Vallejos, Maia Roldán, Alfredo Gurquel, Marcelo Armenti, entre otros. Las oportunidades fueron llegando a través de audiciones y personas increíbles que confiaron en mí y me dieron un lugar en sus elencos, y es muy loco terminar trabajando con artistas que admiraba y a quienes creía inalcanzables”, dijo sobre su experiencia y formación.

Además del teatro y la actuación, Ana es una gran cantante y su vínculo con la música también es fuerte: “Siempre estudié música para complementar mis estudios en teatro musical, hice cuatro años de conservatorio en piano para saber leer una partitura, acompañarme con el instrumento, entrenar el oído. Si bien mi objetivo siempre estuvo más orientado a la actuación, hoy en día la música ocupa un gran espacio en mi vida y creo que la gente me tiene más como cantante que como otra cosa. Para mí es un medio de expresión que me permite mostrar mi esencia. No apunto a sacar un disco o algo por el estilo, aunque eso podría tranquilamente cambiar en un futuro, pero sí a poner mi voz al servicio de cualquier oportunidad laboral que pudiera surgir”, comentó entusiasmada la entrevistada.

Siendo la motivación esencial en cada proceso creativo, Ana Lucía comentó: “Intento ser mi propia motivación, aunque todos sabemos que a veces eso puede jugar un poquito en contra. Pero me impulsa el hecho de que todo lo que quise hacer siempre lo hice, soy consciente de que puedo crear mi propia realidad y de que soy capaz de lograr lo que sea que elija hacer. Me inspiran las historias de vida de muchas personas a mí alrededor, sus experiencias, empuje, resiliencia, determinación. En este viaje he conocido personas de las cuales aprendo muchísimo todo el tiempo. Observo y tomo todo lo bueno. También me inspiran mis artistas favoritos, un buen libro, una charla profunda, conectar con otras personas, la naturaleza. Me siento creativa cuando estoy en paz dentro de mí y también cuando tengo momentos turbulentos, me expreso escribiendo, dibujando, creando alguna melodía con la guitarra”, reflexionó.

Acompañada en todo momento por su familia en sus decisiones relacionadas al arte Ana recordó: “Mi madre siempre me apoyó y dio hasta lo que no tenía para pagarme cada clase que se me ocurría tomar y para que pudiera ir a vivir y estudiar a Buenos Aires. Siempre que podía ofrecía su ayuda cuando teníamos función, tanto para coser un botón como para llevar y traer gente o escenografía al teatro, vender entradas, hacer vestuarios. Siempre al pie del cañón por si pasaba algo. Toda mi familia materna apoyaba desde sus butacas en cada una de las obras. Hasta viajaron a Buenos Aires para verme actuar. Si eso no es estar presente, no sé qué lo es!”, dijo orgullosa.

Instalada en México, Ana Lucía relató su actual trabajo lejos de San Juan pero en una búsqueda constante del arte: “Ahora me encuentro en Playa del Carmen. Para mí Buenos Aires siempre fue un trampolín, quería invertir en mi formación todo lo que pudiera y después buscar trabajo afuera. Es la primera vez que salgo de Argentina por tanto tiempo y vine aquí porque es un país con muchas oportunidades artísticas. Aquí en la Riviera Maya el turismo permite que exista ese flujo de trabajo porque se necesita entretenimiento en hoteles, discotecas, bares y restaurantes. En este momento soy parte de un show, como cantante y bailarina, para un resort en Playa del Carmen y la semana que viene comenzamos a hacerlo en Cancún. Pero cuando pueda iré a Ciudad de México para enfocarme un poco más en la actuación. También estudié doblaje con Dany de Alzaga, me encantaría entrar en ese mundillo también, y México es ideal porque es pionero y uno de los mejores países que realizan doblaje en español”.

Lejos de San Juan, la actriz recordó sus trabajos en la provincia y reflexionó sobre las dificultades que, a veces, sufren los artistas en su tierra natal: “Lo difícil no es ser artista. El artista es y crea donde y cuando sea. Lo difícil es que eso sea reconocido, que se le dé el lugar que se merece, que la gente apueste por las distintas propuestas locales. Creo que San Juan ha crecido mucho culturalmente y hoy en día se le da más espacio al artista local. Sin embargo no podemos negar que es una provincia chica, con lo cual en algún momento hay un techo. Conozco cantantes, actores, actrices y bailarines sanjuaninxs, que son excelentes, super talentosxs, lo dan todo y aun así necesitan buscar más porque no les alcanza. Porque cuando viene un espectáculo de afuera el teatro se llena, pero cuando se presenta alguien que hace todo a pulmón es muy difícil llevar gente. O el eterno caso de las bandas, por ejemplo. Cuesta que el lugar les pague decentemente y la verdad es que nadie quiere terminar haciéndolo ´por el pancho y la coca´. Muchas veces hemos trabajado por amor al arte, sí, pero no se te ocurriría pedirle a un abogado, médico, ingeniero, que trabaje gratis. ¿Por qué al artista sí?”, dijo desafiante.

Acerca de su futuro Ana Lucía detalló a Diario 13 San Juan: “Creo que mi mayor proyecto en este momento es hacer compatible una vida viajera con una vida artística. Me encantaría fusionar ambas cosas, poder darle la vuelta al mundo mientras hago lo que amo, ya sea cantando en un bar o siendo parte de una tremenda producción. Pero esto recién empieza para mí, sigo adaptándome a estar lejos, sigo tomando decisiones en el camino y evaluando qué es lo mejor y cuál es el próximo paso”.

Para finalizar la artista se refirió a sus sueños y expresó: “Tengo miles…Quiero ir a Broadway a ver todos los musicales posibles, me encantaría hacer alguna audición allá, aunque sea sólo para vivir esa experiencia. Otro sueño es hacer cine, una serie para Netflix, trabajar algún día con los artistas que considero mis referentes. Confío en que varios ya están en camino de cumplirse”, cerró la actriz en una emotiva entrevista.