Las series más buscadas en la plataforma de la N

En la segunda quincena de septiembre, Netflix comunicó lo más visto por sus millones de suscriptores alrededor del mundo y anunció los siguientes títulos para no perderse:

Al borde

On the Verge es una serie que gira en torno a la historia de cuatro amigas: una chef, una madre soltera, una heredera y una buscadora de empleo. Ellas se encuentran alrededor de la etapa de los cuarenta años y adaptándose a los cambios que conlleva crecer y madurar. Las cuatro amigas sienten que una parte de ellas está muriendo y tienen la percepción de que no están aprovechando al máximo la vida por lo que deciden hacerlo memorable. Así, este cuarteto encontrará nuevas maneras de reinventarse tanto como pueda, aunque sus integrantes siempre se mantienen firmes a sus principios y formas de ser.

La serie se adentra en las vidas de las cuatro protagonistas a través del amor y el trabajo, con un lado generoso de las crisis de la mediana edad, en una época antes de la pandemia por COVID-19 en la ciudad de Los Ángeles.

Nuevo sabor a cereza

Lisa Nova (Rosa Salazar) es una aspirante a guionista y directora de cine residente en el famoso y exclusivo barrio Beverly Hills. Nova es considerada una posible estrella, pero es traicionada por un productor que le lleva a acabar por relacionarse con Boro (Catherine Keener). Con el objetivo de vengarse y con ayuda de elementos sobrenaturales que comienzan con extraños tatuajes nocturnos, la protagonista acaba en los grandes bosques de Brasil.

Post Mortem: Nadie muere en Skarnes

Serie thriller nórdica que sigue la historia de Live Hallangen (Kathrine Thorborg Johansen) quien es declarada muerta pero horas más tarde se despierta de repente en la mesa forense antes de que le hagan la autopsia. Cuando se despierta, también lo hace en ella un hambre oscuro e insaciable.

Mientras tanto, su hermano Odd (Elias Holmen Sørensen) intenta mantener a flote la funeraria familiar, pero la poca tasa de mortalidad en la pequeña ciudad de Skarnes lo hace imposible. Además, él también tiene que lidiar con que Live aprenda a controlar su nueva naturaleza peligrosa. Ella debe decidir si está dispuesta a sacrificar la vida de las personas por su propia supervivencia, lo que irónicamente va de la mano con la supervivencia de la empresa familiar.