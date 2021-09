Películas populares para ver en Netflix

La plataforma de la N, como lo hace semanalmente, recomendó historias populares además de las tendencias y las preferencias de sus suscriptores.

En esta oportunidad, el sitio presentó las películas más vistas y populares:

Misha y los lobos

2021 - Dir: Sam Hobkinson

Una joven huérfana sobrevive al Holocausto al huir de su casa para escapar de los nazis y quedarse en el bosque a vivir con lobos. La historia de la autora Misha Defonseca es increíble, y no solo por los lobos: sus memorias tomaron al mundo por asalto, pero las consecuencias de su editor convertido en detective exponen la impactante verdad detrás del engaño de Misha. En el documental Misha and the Wolves, se desarrolla un misterio de la vida real, con una lista de personajes que revelan individualmente piezas del rompecabezas en esta historia más extraña que la ficción.

Llamadas a espiar

2020 - Dir: Lydia Dean Pilcher

Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, con Gran Bretaña desesperada por las bajas en sus tropas, el Primer Ministro Winston Churchill ordena a su nueva agencia de espías, el Ejecutivo de Operaciones Especiales (SOE), que reclute y entrene a mujeres como espías. Su abrumadora misión: realizar sabotajes y construir una resistencia.

La espía Vera Atkins (Stana Katic) fue la principal reclutadora de este ejército secreto. Atkins seleccionó a dos candidatas inusuales: Virginia Hall (Sarah Megan Thomas), una periodista estadounidense de Baltimore obstaculizada por una pierna de palo, y Noor Inayat Khan (Radhika Apte), una oficial de radio de ascendencia india y pacifista declarada. Juntas, trabajaron para socavar el régimen nazi en Francia.

Inspirada en hechos reales, A Call to Spy es la historia de estas tres mujeres que con coraje, sacrificios y valor ayudaron a sofocar la ocupación nazi y, finalmente, cambiaron el rumbo de la guerra.

Las formas antiguas

2020 - Dir: Christopher Alender

Cristina (Brigitte Kali Canales), una periodista de raíces mexicanas, viaja al hogar de sus ancestros en Veracruz para investigar una historia de brujería y curanderos. Allí, es secuestrada por un grupo de locales, que afirman que está poseída por el demonio y es necesario exorcizarla.