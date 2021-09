Verónica Almirón: “Me considero una sembradora de sueños”

Con una vida comprometida al arte en la confección de títeres y a la creación de historias mágicas Verónica Almirón es una nueva “Mujer Activa” que se animó a la propuesta de Diario 13 San Juan para hablar de su carrera, sus logros y sus luchas constantes.

Al comienzo de la entrevista, la titiritera dijo acerca de ella misma: “Mi nombre es María Verónica Almirón soy titiritera del grupo ´Luna Lunera Teatro de Títeres´ y juguetologa. Me encanta divertirme, reírme, jugar, improvisar y compartir con amigos. Me considero una sembradora de sueños, de alegrías y de amistad”, comenzó diciendo.

Autodefinida como luchadora, emprendedora, creativa, inventora y soñadora, Almirón relató cómo y cuándo comenzó su pasión por los títeres: “Cuando era niña fui una vez a un cumpleañitos de una amiga y había un señor haciendo marionetas, algo que quedo grabado en mi memoria como un recuerdo patente y maravilloso. Mi mamá es maestra jardinera y siempre nos motivaba para dibujar y hacer nuestro arte, entonces yo hacía unos títeres súper lindos con papel, los pintaba, les hacía vestidos y jugaba con ellos, me divertía mucho con los diferentes personajes que creaba”, dijo Verónica.

Después agregó: “Ya adulta conocí en la Murga Huan-Maná a Mario Alejandro Pacheco titiritero de ´La Tribu Andariega´ y comencé a ayudarlo a vender funciones, acompañarlo cuando tenía que actuar y él me enseñó a hacer títeres. Luego en 1999 junto con Leonardo Almazán creamos el grupo ´Luna Lunera´ y produjimos varias obras de nuestra autoría, Realizamos giras provinciales y nacionales. Luego nos hicimos solistas y Leo creó el grupo ´Titeres Acontramano´. Yo seguí con ´Luna Lunera´ y ya cumplí 22 años en el oficio. En todo este tiempo he creado obras, dirigido talleres, realizado giras provinciales, nacionales e internacionales en importantes festivales y encuentro de colegas”, detalló.

Sobre la actividad titiritera en San Juan, la artista comentó: “Todos los grupos trabajamos muy bien acá en San Juan en escuelas, ya que nuestras obras siempre tienen contenido educativo. Siempre acudimos al llamado de las maestras. También doy talleres de ´Los derechos de los Títeres´ o ´El títere como herramienta en el aula´ y los resultados son maravillosos porque en el proceso las personas van dejando crecer su creatividad y se sorprenden de sus propias producciones como también de todo lo que se divierten, Amo que la gente se ría y levantar a full la energía es lo que más me gusta. Sé que me sale muy bien”, comentó sobre su experiencia en encuentros educativos.

El público tiene un rol fundamental en el ida y vuelta de cualquier puesta y en el caso de los títeres, Almirón contó: “El público de los títeres suele ser fans, nos aman, aman a los títeres, nos hacen regalos, nos mandan mensajitos, videos, nos siguen, se ven todas las obras .En las escuelas nos dan certificaciones con preciosas apreciaciones que nos llegan al alma. El público sanjuanino es encantador, muy cálido y respetuoso. El amor es recíproco porque siempre me queda la sensación de haberlo dado todo y volver con el corazón llenito de alegrías y cariño. Los niños que se acercan con sus palabras como ´a mí me encantó la obra´, ´Cuándo vuelven los títeres?´ o ´Seño la obra estuvo espléndida´, me fortalecen y pone feliz”.

Acerca de cómo “nace” un nuevo personaje para sus historias, la entrevistada explicó a Diario 13 San Juan: “Los procesos de creación son siempre diferentes. Antes yo me pasaba todo el día todos los días creando, como si fuera una niña, creaba títeres sin importar si eran para una historia o no. Después en la creación y producción de una obra por ahí alguno entraba en acción con algún papel que le quedaba justo. También se crean títeres con un diseño especifico según el fin, la gestualidad que va a necesitar expresar, la técnica de manipulación convenida en la puesta, etc”.

Sola al frente de su compañía “Luna Lunera”, Verónica comentó cómo es trabajar sola: “Soy solita, como la mayoría de los colegas. Es tradición también, ser solista es muy importante porque así se aprenden todos los roles y todas las actividades que hay que realizar para llevar a cabo un espectáculo. Es más fácil viajar, te da mucha independencia y libertad. También gracias al Instituto Nacional del Teatro tomé clases con Jorge Onofri y fue una hermosísima experiencia de tener Dirección. Tengo obras como la de ´Siguiendo una estrella´, referida a los Reyes Magos en donde invito a trabajar a dos personas más que participan en la manipulación de los títeres, y yo hago todas las voces (once en total, la que digo todos los parlamentos). Esa historia le presentamos muchas veces con diferentes equipos y siempre fueron funciones maravillosas donde la pasábamos súper genial. También de vez en cuando invito a algún artista para algún número especial en eventos grandes. También hay oportundiades que en trabajamos todos juntos, los integrantes de UNIMA SAN JUAN que es la agrupación de titiriteros localy armamos festivales, muestras, somos muy compañeros”, relató.

“Gracias al Instituto Nacional del Teatro (INT) contamos con apoyo y por esa razón siempre estaré muy agradecida por todos los proyectos presentados desde 2001. Sin ese aporte sería muy complicado, hasta no sé si me dedicaría a ésto porque implica un esfuerzo ya demasiado grande y tedioso. Sí me gustaría que desde el Gobierno nos contraten mucho más. Esa sería una actitud responsable de su parte, una actitud de amor al arte en San Juan. De esta manera podríamos hacer crecer nuestro oficio, abrir puertas para que se expanda y que crezcan nuevos grupos. Es muy importante que se dé más apoyo desde el Estado para alivianar nuestra tarea de repartir alegría. Debido a la escases de recursos propios, a veces no llegamos a lugar en donde los niños necesitan más recreación. Hay autoridades que si nos valoran mucho y apoyan, y les agradezco muchísimo porque conocen bien nuestra pasión por dar alegría”, comentó Verónica.

Sobre sus proyectos a futuro la artista comentó: “Yo siento que apasionadamente trabajo por el ´derecho a ser felices´ que todos tenemos. Crear ´lazos de amistad´, redes de trabajo e intercambio de felicidad porque la gente nos quiere porque damos alegría y nos ven en un camino con muchas libertades. Me gustaría crear, dirigir o participar en una Escuela de Títeres estable en San Juan, con elencos fijos y trabajo para muchos titiriteros…sería fantástico como también aprender otras artes como danza, circo o pintura".

“Mi gran sueño es viajar por países del mundo que me gustaría mucho conocer como México, Costa Rica, Cuba, Perú, España, y otros llevando mis obras. Participar en festivales, ir al caribe y disfrutar la vida. Enseñar este oficio tan generoso para que se propague y haga felices a los niños”, cerró la entrevistada.