Luego de 40 años, ABBA estrenó nueva canción

Hace algunos días se supo que los integrantes de la banda ABBA tendrían su propia cuenta de TikTok y los fanáticos celebraron la noticia.

Ahora se supo que la formación presentó, luego de 40 años, un nuevo tema que fue lanzado junto a un video musical.

Abba surgió en 1972 y ahora se reunió para dar a su público una nueva canción. Luego del anuncio de un nuevo disco llamado Voyage, se presentó el primer corte que lleva por nombre "I Still Have Faith in You", una balada al mejor estilo ABBA que todos quieren escuchar.

El tema vino acompañado de un video igual de nostálgico repleto de imágenes de archivo de los mejores años de la banda, fotos de su juventud y los picos de gloria de su carrera. A pocas horas de su estreno, el videoclip ya sobrepasa el millón de reproducciones.

"Ha pasado un tiempo desde que hicimos música juntos. Casi 40 años, de hecho. Nos tomamos un tiempo en la primavera de 1982 y ahora hemos decidido que es momento de terminarlo. Dicen que es una tontera esperar más de 40 años entre los álbumes, así que grabamos un sucesor de The Visitors. Simplemente lo llamamos Voyage y realmente estamos navegando en aguas inexploradas", expresó ABBA en un comunicado.

En mayo de 2022 la banda se presentará en Londres pero el 5 de noviembre de este año ya podremos escuchar el nuevo disco completo. "Es difícil decir cuál ha sido la cosa más emocionante para mí de este proyecto. Si es el compromiso en crear el concierto juntos o volver al estudio juntos otra vez luego de 40 años. Creo que oir a Frida y Agnetha cantar otra vez es difícil de vencer. Aquellas primeras sesiones en 2018 fueron muy divertidas, y cuando Benny llamó y me preguntó si consideraría cantar algunas más, me sumé de inmediato", relató Anni-Frid Lyngstad sobre este encuentro.