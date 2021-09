Facundo Coca: “Es crucial vivir una vida plena, libre y rodeada de afectos”

Dispuesto a cumplir sus sueños y hacerlo de una manera activa sin dejar que el tiempo pase, Facundo Coca se sumó a los “Varones en Vanguardia” y contó con detalle su próxima aventura junto a su madre, la fotógrafa Carina Coca.

En el comienzo de la entrevista, Facundo dijo sobre sí mismo: “Soy Facundo Coca, tengo 25 años, estudié diseño gráfico y me recibí de profesor de inglés. Estoy fascinado con la imagen y la trabajo de diferentes maneras, pero me centro más en la ilustración digital y soy un apasionado de la naturaleza y el medio ambiente”, comenzó diciendo y luego agregó: “Amo escribir y cocinar, y lo uso como un medio más para expresarme. Creo que es crucial vivir una vida plena, libre y rodeada de afectos".

Autodefinido como leal, creativo, apasionado, familiero y detallista, Facundo habló de su pasión por la comunicación y el acompañamiento de su madre: “Creamos juntos la marca ´Lo dijo en Sanjua´, donde ofrecemos en tazas, pads, entre otros productos con frases típicamente sanjuaninas estampadas. Tanto el diseño de los productos como el packaging lo hice yo. Además, como me interesa muchísimo el cuidado ambiental -principalmente el ´zero waste´, que es evitar producir residuos plásticos-, estamos por hacer ecoenvoltorios o ´beewrap´ y trabajar con materiales biodegradables y/o reciclables”, dijo sobre el emprendimiento que ya es conocido en San Juan y otras provincias.

Luego Coca enumeró otras de sus actividades: “Trabajo también en diseño gráfico, así como en ilustración, arte digital, diseño de tatuajes. Todo lo relacionado con la imagen me apasiona y no cabe duda que mi mamá me ayudó mucho con eso”, detalló.

El tiempo actual de Facundo está puesto en el proyecto del viaje y sobre eso el entrevistado comentó: “´A donde caiga´ tiene como meta el recorrer toda Latinoamérica - empezando por nuestra preciosa Argentina, la cual queremos recorrer y disfrutar al 100%-, mientras hacemos una documentación de las culturas y estilos de vida con las que nos encontremos. Es tanto una nueva filosofía de vida como un proyecto de investigación exhaustivo, ya que no va de solo viajar sino de adaptarse y formar parte de la vida de estas personas, ser uno más. A través de las redes sociales me voy a encargar de narrar toda la experiencia mientras mi vieja se encarga del registro fotográfico”, expresó.

Acerca de cómo surgió la idea el diseñador dijo: “Como todo cambio de pensamiento, surge de un impacto que te hace replantear muchas cosas. Si bien ya era algo que me interesaba hacer desde antes, con todo esto de la pandemia me cayó la ficha de que algo no cuadraba con como hacíamos las cosas. Eso, en conjunto con las pérdidas que desgraciadamente tuvimos (como tantas otras personas, desgraciadamente) se volvió claro que no daba seguir esperando a que surja un supuesto momento idílico para cumplir los sueños; teníamos que crearlo nosotros y mandarnos de una para lograrlo”.

Trabajando en la preparación de la travesía Facundo relató: “Por el momento estamos dedicando nuestros esfuerzos en la ´camperización´ de la van, limpiarla, diseñar y preparar muebles, planear las cosas que debemos llevar; en fin, dejar nuestra casa preparada. Al mismo tiempo vamos planeando una ruta inicial con la cual empezar el viaje, teniendo en claro que por más ruta que se prepare, uno nunca sabe por dónde lo terminen llevando las circunstancias. Por ahora ya cumplimos uno de los pasos más difíciles que es el de aplacar dudas y preocupaciones, tanto nuestras como de nuestros seres queridos, e ir haciéndonos a la idea de todo lo que esta nueva etapa implica. A su vez estamos trabajando en la otra parte complicada que es la de deshacernos de todo lo que no nos haga falta para el viaje! (que es más o menos el 80% de nuestras cosas), así que estamos vendiendo cosas por un lado y preparando uno que otro petate para que nuestra familia nos guarde, ya que son cosas que nos harán falta a la larga pero que no podemos acomodar ahora mismo en la van”.

El significado del viaje para Facundo van más allá de trasladarse de un lugar a otro y sobre eso el joven comentó: “Más que dejar las raíces, estamos abrazándolas más que nunca! Viajar y disfrutar del mundo, lejos de abandonar nuestro hogar, es una forma de expandirlo a todos lados y que contagie de calidez a los que nos rodean en cada momento. No te voy a mentir, a veces me entristece la idea de ver menos seguido a mucha gente que aprecio con el corazón, pero tengo muy en claro que ni yo los estoy abandonando, ni ellos a mí. Siempre seguiremos juntos sin importar adonde me lleve el viaje y para todo lo demás existen las videollamadas!!!", comentó Coca.

Sobre las cosas imprescindibles para emprender una aventura como la que hará Facundo y Carina el entrevistado dijo: “Nuestras mascotas y me llevo conmigo los recuerdos de mucha gente hermosa. Ya sean en forma de algunas cosas o de pensamientos, creo que es algo con lo que todos debemos viajar sin importar qué, el recuerdo de las personas que nos acompañan y nos han hecho ser quienes somos. Todas las cosas materiales pueden arreglarse o reemplazarse, pero si abandonamos las memorias en un lugar, poco queda de nosotros después” reflexionó emotivo.

La agenda de viaje está prevista de la siguiente manera: “Bueno, originalmente teníamos planeado el partir en Octubre, pero por una serie de factores hemos visto que no sería posible. Así que me pareció mejor el centrarnos en dejar la van divina y zarpar nada más la tengamos lista. Sobre lo demás, nada. Queremos disfrutar el viaje a pleno, sin tiempos límite ni fechas cerradas, solo el camino y los recuerdos que hagamos en él. En cuanto a la ruta, la agenda es ir hacia la costa atlántica, recorrerla hacia el sur y de ahí subir por la Ruta 40. Queremos conocer todo nuestros país, que es bellísimo, mientras esperamos que las fronteras se abran y haya una circulación normalizada para ir hasta Colombia, sortear el tan temido Tapón del Darién (NR: la región más intransitable y peligrosa de América Latina que se extiende en la frontera entre Panamá y Colombia) y continuar viaje rumbo al norte de Latinoamérica. Pero nos gusta decir que este es un proyecto plastilina y, como ya había mencionado, capaz de adaptarse a todas las circunstancias!".

Luego de conocer el sueño del entrevistado y su preparación para lograrlo, Facundo cerró diciendo: “El problema de este estilo de vida es que te deja soñar tanto, que difícilmente pueda elegir solo algunos para mencionar. Me encantaría poder aprovechar este viaje para escribir, por un lado el libro de ´A donde Caiga´ (el cual es un proyecto que ya tenemos medio pensado) y por otro lado las historias que escribo en mi tiempo libre. Creo que uno de mis sueños ahora mismo es el de poder encontrar el modo de animar a otros a vivir los suyos. No estoy seguro de cómo saldrá todo, pero si al mostrar este hermoso viaje logro que alguien diga ´ah mira, yo también quiero eso, me voy a mandar´, siento que ya cumplí cualquier sueño que se me pueda ocurrir. Y si con solo el viaje no es suficiente, tengo mi arte (ilustración digital, escritura, fotografía, etc.) para ayudarme a alcanzar aun a más gente”.