Emi Soler e Ignacio Soria sorprendieron con un cover para enamorarse

Con muchos proyectos en mente y una carrera artística que crece día a día, Emi Soler lanzó un nuevo tema y video clip junto a Ignacio Soria a comienzos de enero.

Se trata de la canción “Can I Have This Dance”, el tema de amor de High School Musical 3 que los sanjuaninos interpretaron de manera única en un perfecto marco natural.

Al mejor estilo cinematográfico, Emi e Ignacio eligieron el Jardín de los Poetas, en Zonda para la grabación del clip que sorprendió a los seguidores de los jóvenes talentos.

En comunicación con Diario 13 San Juan, Emi comentó: “Ese proyecto nació como idea de Ignacio Soria, que un día me habló por Instagram y me invitó a colaborar con él. Tenía ganas de hacer un cover de ´Can I Have This Dance´y como yo soy muy de Disney, no dude ni un segundo en decirle que sí jajajajaja”, comenzó diciendo la cantante.

Luego agregó: “La organización entre nosotros fue rapidísima. En dos segundos programamos una fecha para grabarlo, y cuando llegó el día nos habremos demorado 30 minutos en grabar todas mis voces, así que nos quedamos cantando y mostrándonos música del otro para pasar el tiempo… Ahí en ese momento él me dice ´che, este cover lo largamos así nomás? O te gustaría hacerle un vídeo bien producido?´”, recordó Soler.

“Obviamente los dos estuvimos de acuerdo que era una linda oportunidad para hacer un vídeo bien hecho, y organizamos fecha para encontrarnos con Charly, el productor del videoclip. Él trabaja en Atlanta Audiovisual y sus trabajos siempre son impecables, lo pude confirmar cuando llegó el día del rodaje y en cuarenta minutos ya teníamos todas las tomas que necesitábamos, además de que es una persona muy amable y liviana para tener cerca. El ambiente de trabajo fue muy fluido y cómodo en todo momento”, recordó la también influencer sobre el día de la grabación.

Para cerrar Emi agregó: “Lo hicimos con mucho cariño y estamos muy contentos con la repercusión que tuvo, nos pusieron comentarios hermosos por todos lados, todo el amor que le pusimos en la producción nos fue devuelto cuando se estrenó, así que estamos muy agradecidos. Fue un muy lindo proyecto y espero que hayan muchos más!”.