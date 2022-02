Harry Styles agotó en cinco horas las entradas para su recital en Argentina

Un boom musical y alta demanda de entradas fue lo que ocurrió luego de conocerse la fecha en que el cantante, autor y actor británico Harry Styles, confirmó su presentación en Argentina.

El ex integrante de One Direction, agotó este miércoles en cinco horas las 60.000 localidades previstas para su primer recital en el Estadio River Plate.





El artista, ya estuvo en nuestro país en 2018 en el marco de la gira “Live On Tour”, y prometió regresar en 2020 con un concierto en el Hípico que debió ser suspendido a raíz de la pandemia, pero la reprogramación de la visita amplía su impacto ya que se mudará al Monumental y actuará ante un estadio colmado.



Los discos solistas del oriundo de Cheshire son “Harry Styles” (2017), que contó con los hits "Sign of the times", "Two Ghosts" y "Kiwi" y, dos años más tarde, "Fine Line", con singles como "Watermelon Sugar" y "Adore you".



Para esta nueva entrega del “Live On Tour”, se sumará como artista invitada la cantante, compositora, rapera, DJ y guitarrista de reggae jamaiquina Koffee.