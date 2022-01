Los mejores libros que saldrán en enero

Cada comienzo de mes es significante de novedades literarias. Una de las editoriales más conocidas, es decir Urano, comenzó a señalar esos libros que prometen ser un éxito en las librerías y muchos de esos ejemplares ya están en los locales sanjuaninos. Por esto es que te contamos esos infaltables que debes tener en tu biblioteca.

Palabras que nunca te dije de María Martínez habla de la historia de Sara quien está a punto de cumplir los treinta y ya ha perdido la esperanza y la ilusión en un matrimonio que va a la deriva. Ha pasado demasiado tiempo ignorando su vida y sabe que no es feliz. Ya no existe la chica que perseguía sus sueños y en su lugar hay una mujer a la que apenas logra comprender. Lo que Sara no sabe es que un suceso inesperado sacudirá su pequeño mundo por completo. Cuando Christina, su mejor amiga, le pida que viaje hasta un tranquilo pueblo de La Provenza para hacerse cargo de las reformas de un bonito Château que pretende convertir en un hotel.

Del mismo modo llegan dos historias juveniles como lo son Fable de Adrienne Young. Se trata de el primer libro de esta nueva y cautivadora bilogía, lleno de toda la acción, la emoción y la escritura lírica que cautivó a los lectores de Después del deshielo. De acuerdo a la sipnosis Fable te lleva a un viaje espectacular lleno de romance, intriga y aventura.

Y por otro lado esta Farenwood de Tahereh Mafi , en la que tiene como base un mundo donde todo es magia y color. Allí su protagonista Alice destaca por todas las razones equivocadas y la lleva a una gran aventura.

Otra de las obras más esperadas es la de Heroínas sencillas y perversas de Emily Danforth, la cual su sipnosis menciona: Flo y Clara están fascinadas la una por la otra y también comparten su obsesión por una atrevida escritora llamada Mary McLane, autora de unas escandalosas memorias. Para mostrar su devoción por Mary, las chicas crean su propio club privado, la Sociedad de las Heroínas Sencillas y Perversas. Sus encuentros tienen lugar en un campo de manzanos, que será el escenario de su felicidad más salvaje y, finalmente, de sus macabras muertes. Es allí donde aparecen sus cuerpos, víctimas de un enjambre de avispas furiosas, con una copia del libro de Mary abierto junto a ellas. Casi cinco años más tarde, la escuela Brookhants cierra sus puertas definitivamente; pero antes, tres personas más aparecen muertas en inquietantes circunstancias.

Y finalmente esta Una canción Salvaje de V. E. Schwabm que habla de la historia de Kate Harker quien quiere ser despiadada como su padre. Tras cinco años en los que pasó por seis internados, al fin regresa a casa para demostrar que puede serlo. Al mismo tiempo en la sipnosis señala que August Flynn quiere ser humano. Pero no lo es. Es un monstruo, capaz de robar almas con una canción. Es uno de los tres monstruos más poderosos de una ciudad plagada de estas criaturas. El arma secreta de su propio padre. Su ciudad está desintegrándose. Su ciudad está dividida. Kate y August son los únicos que pueden ver ambos lados, los únicos que podrían hacer algo. Pero ¿cómo te decides a ser héroe o villano cuando es tan difícil distinguirlos?