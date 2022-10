Welcome Heredia presentó en Banda Ancha su primer tema propio

Lisando, Miqueas e Ivo vienen tocando desde hace 6 años bajo el ala protectora del nombre Welcome Heredia. Justamente los hermanos Heredia bautizaron así a la banda un día en que junto a sus padres, viajando en auto escucharon el tema Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, banda favorita e influenciadora de los pequeños.

De aquella primera ‘tocada’ para un Día del Maestro en el Colegio El Ceibo, en el que se encargaron de hacer sonar temas de Airbag y Pappo, hasta su exitoso presente, los Welcome Heredia han cosechado un buen puñado de anécdotas y experiencia del ambiente musical. Por eso, este lunes estuvieron en Banda Ancha y deleitaron a los televidentes de Canal 13 con dos temas acústicos y una entrevista mechada entre las canciones.

Una de esas canciones fue ‘Te Busco’, el primer tema propio de la banda que fue presentado en Televisión en el programa Banda Ancha. Ese tema fue compuesto por los tres hermanos en cuanto a la música, pero la letra fue escrita por Ivo, el más pequeño de los Heredia.

La particularidad de estos versos hechos canción, es que vieron la luz antes de la pandemia. Es decir, cuando Ivo tenía 7 años. Y, aunque desde hace años que maravillan al público sanjuanino, y de apoco al del país, con su música siendo tan jóvenes, no deja de sorprender que teniendo tanto camino por recorrer y siendo tan chicos puedan contar ya con su primera creación. ‘En ese tiempo yo iba a primero o segundo grado y no se me entendía bien lo que escribía, por eso le fui dictando a mi papá’, contó el niño compositor.

El tiempo dirá cuántas canciones conoceremos de este proyecto familiar, en el que su padre se encarga del bajo y su madre los acompaña siempre orgullosa debajo del escenario. Simplemente ellos saben que disfrutan del presente en el que vienen de haber tocado en Buenos Aires.

La primera vez que los Welcome Heredia tocaron en Baires quedará marcado a fuego en ellos. Esa primera vez fue hace unos días en la conocidísima Peatonal Florida. Lisandro y Miqueas contaron que al llegar tenían un poco de vergüenza porque nunca habían tocado en la calle, pero que con el ánimo de sus padres se dijeron a sí mismos ‘lo vamos hacer’. Fue así que hicieron sonar sus versiones de los temas de la banda que tiene en la voz a Axel Rose, y otras canciones habituales en su repertorio. ‘La gente se fue acercando a escuchar, y eso estuvo bueno’, expresaron.

Luego de esa ‘primera sensación’ de tocar en la calle, en la que se fueron con un aprobado del público, fueron invitados a tocar en una casa de música de La Ciudad de la Furia. Otro ‘escenario’ conquistado por la joven banda.

Antes de que tocaran una versión acústica de Knockin' on Heaven's Door, canción compuesta por Bob Dylan en 1973, pero que los Welcom conocieron por los Guns, contaron que su pasión principal y proyecto de vida sigue siendo la música, pero sin dejar de lado sus estudios

Lisandro, el mayor de los hermanos Heredia contó que una de las carreras que se le cruza por la cabeza emprender es abogacía. Miqueas, el del medio, expresó que quisiera además de ser músico, ser piloto de carrera. Y el más chico dejó en claro que a su edad solo es la música que lo motiva.

En la actualidad, Welcome Heredia trabaja en explayar su repertorio con temas propios, de los cuales la letra estan a cargo de Ivo. Además, están sumando más covers de bandas internacionales (fieles a su sello) como The Offspring y Nirvana, aunque algunos temas de los hijos de Seatle todavía les cuesta cantarlos a Lisandro.

Por último, los hermanos Heredia contaron que al compartir algo tan pasional y sólido como la banda aprenden día a día a dejar sus diferencias de lado. En los ensayos se divierten muchísimo, pero trabajan duro. La mezcla perfecta de responsabilidad y juego que le ponen color a esta joven banda sanjuanina que crece a pasos agigantados en la escena local.