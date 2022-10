“And Nothing Is Forever”, la nueva canción de The Cure

En medio del regreso de los shows presenciales, luego de la pandemia por el coronavirus, The Cure comenzó a realizar su gira por Europa y, para sorpresa de sus fanáticos, los músicos presentaron nuevos temas.

Luego del lanzamiento de “Alone” y “Endsong”, que formarán parte de su próximo álbum de estudio, Songs of a Lost World, la novedad ahora es la canción "And nothings Is Forever".

El estreno del nuevo single se realizó en el Avicii Arena de Estocolmo (Suecia) en medio de un ambiente onírico propio de la banda liderada por Robert Smith.

El nuevo trabajo discográfico aún no tiene fecha de lanzamiento aunque según el cantante estaría a la venta antes de la gira: “Valdrá la pena la espera. Creo que es lo mejor que hemos hecho. No estoy alardeando cuando digo esto. Muchas de las canciones son difíciles de cantar, y es por eso que me tomó un tiempo”, expresó Robert en una reciente entrevista con NME.

La gira de The Cure sigue su camino hasta el mes de diciembre, cuando finalizarán en el OVO Arena Wembley de Londres el 10, 11 y 12 de dicho mes.

Fuente: IndieHoy