Gente de radio: Nilda Delgado despidió al reconocido Pepe de la Colina

‘Despedir a un compañero, despedir a un amigo no es fácil, y la verdad yo creo que no me quedan lágrimas porque yo estoy tan impactada con esta noticia, porque todos los que conocíamos a Pepe siempre creímos en que su recuperación sería posible’, empezó diciendo en Banda Ancha, Nilda Delgado sobre la muerte del renombrado hombre de los medios Pepe de la Colina, quien el pasado martes perdió la vida por un cáncer de pulmón.

La locutora sanjuanina, de extensa trayectoria en los medios locales, aseguró que el universo de los comunicadores sanjuaninos está de duelo. Además, eligió despedir a su amigo y colega como un hombre que no se cansaba nunca de emprender. ‘Fue tan feliz, fue tan premiado por sus obras, que quedan para toda la cultura de la provincia’, manifestó.

Nilda señaló que, aunque Pepe eligió manifestarlo, su enfermedad lo delataba. ‘Yo realmente creía en su recuperación’.

Cuando en 1987 indicó Líder ya era un visionario.'Siempre lo admiré en la competencia, él en Líder y yo en Colón. Aunque nunca llegamos a competir, sino que nos reconocimos mutuamente, fuimos hacedores de estilos diferentes’, rememoró la reconocida locutora sanjuanina.

Nilda, que actualmente y desde hace tiempo trabaja en Radio Libre, contó que en los últimos años Pepe estaba muy ausente y que con la llegada de la pandemia tenía mucho miedo. ‘Él empezó a ausentarse a disminuir sus presencias en la radio, y yo siempre respeté su decisión y la de su familia’

Nilda rememoró que el fundador de Radio Libre y del recordado ciclo televisivo Made in San Juan, era muy respetado por la audiencia sanjuanina, puesto que con Radio Libre durante varios años sorteaba un auto por año, gracias a los grandes sponsors que conseguía gracias a su éxito.

‘Él era un hombre que tiene magia y que no se va a olvidar fácilmente’, cerró su despedida la famosa locutora sanjuanina.