Braco: “Siempre he sido fiel a mi forma de rapear”

Nuevamente los artistas, hacedores culturales e influencers de San Juan tienen su espacio en este medio para difundir su arte y sus proyectos.

En esta oportunidad, Braco se sumó a la columna de “Artistas en Vanguardia” para hablar de sus novedades en el mundo de la música.

Como introducción, el entrevistado comenzó diciendo: “Soy Braco y me dedico a representar una de las ramas del Hip Hop. el Rap, respetando el estilo underground y la esencia de este género de los años 90's, pero siempre siendo fiel a mi propia forma de rapear y contar lo que vivo”, expresó.

Luego sumó: “Además soy ´beatmaker´ y cuento con mi propio estudio en casa y si bien aún no logro vivir de eso, pude avanzar mucho sobre todo en conocimientos. Mi actividad principal es hacer rap y lo va a seguir siendo siempre”.

Sobre sus comienzos Braco relató: “Yo empecé a rapear hace más de 8 años, improvisando en las plazas cuando éramos pocos, grababa mis canciones en estudio casero y llegué a sacar tres discos recopilatorios con más de 20 canciones cada uno colaborando con artistas de acá de San Juan. Hace un año me propuse ser más serio y empecé a grabar únicamente sobre pistas originales, propias, como a veces no podía inspirarme con pistas de internet comencé a producir mis propios ritmos o me conectaba con beatmakers nacionales e internacionales para que el material fuera lo más auténtico posible. Hoy en día tengo estudio de grabación propio donde produzco canciones y videoclips de artistas de la ciudad Arte Urbano EsTuDios”.

Con muchos proyectos en mente, el cantante aseguró: “Mis futuros pasos tiene que ver con sacar un disco que va a estar pensado para cantar en shows en vivo. Además de estar bien producido, busco que lo nuevo suene óptimamente porque voy a estar muy enfocado en el mensaje que quiero transmitir”, expresó Braco.

“Estamos trabajando, además en un proyecto que incluye a varios raperos de San Juan en un evento a cámara (cypher) para mover y visibilizar más esta música en la provincia”, explicó.

Recientemente el entrevistado compartió, con Flaco Vázquez de Fuerte Apache el tema En el Piso: “Gracias a mucho esfuerzo y trabajo este año pudimos llevar a cabo un evento en el que presenciamos un show de Flaco Vázquez, uno de los referentes más grandes del rap argentino, acompañado por Dj Zooway. Al show concurrió muchísimo público y luego en la provincia junto a Vázquez nos dimos un tiempo para escribir el tema juntos. Representa un logro importantísimo para mí por haber colaborado con alguien con tanta trayectoria y que ha representado el Hip Hop de una manera tan única. También compartí con el escenario en Mendoza en donde cantamos por primera vez el tema que compusimos. Volví muy conforme y feliz”, cerró Braco.