Cine sanjuanino: proyectarán 3 cortometrajes locales en el Bicentenario

Con las primeras promociones de la sede cuyana de la escuela de cine ENERC y la posibilidad de poder contar con equipos como cámaras profesionales, desde hace unos años en San Juan viene dándose un crecimiento sostenido del cine local. Es decir, el que se produce netamente en la provincia, por sanjuaninos idóneos en lo que refiere a lo audiovisual.

Para darle fuerza al impulso de estos profesionales que no solo producen cine, sino todo tipo de productos audiovisuales, el Ministerio de Turismo y Cultura, en conjunto con ENERC y el apoyo del INCAA, se realizó la primera edición del San Juan Filma. De este certamen, concursaron varios proyectos de cortometrajes y series, de los cuales tres de ellos por sección fueron premiados, según contó en Tarde Trece Emanuel Morte, productor audiovisual que dirigió el corto ganador.

El egresado de la ENERC contó que este miércoles 26 de octubre a las 10 se realizará el preestreno de estas obras premiadas. El evento tendrá lugar en la Sala Auditorio del teatro del Bicentenario en donde serán proyectados ‘Por un solo ayer’, ‘Michino’ y ‘Cuestión de vida o muerte’.

Emanuel contó que el primer concurso de San Juan Filma consistía en darle apoyo económico a proyectos para que sean filmados. Se entregaron tres premios para los que se presentaron para las etapas de filmación, rodaje. Es decir, toda la producción de un cortometraje, y tres premios para desarrollo de series que aún continúan trabajando, pero que tuvieron que presentar su respectivo piloto para competir.

‘Necesitábamos salir a filmar y desde el Ministerio de Turismo y Cultura, la ENERC y el INCAA abrieron la convocatoria para que se realizara esto’, comentó el productor de ‘Por un solo Ayer’, quien luego agregó que está confirmado una segunda edición del San Juan Filma y aprovechó la oportunidad para agradecer a todo el equipo del corto del cual participó y que fue premiado con el primer lugar.

Justamente, esta obra premiada que cuenta con el guion Daniel Sillero, dirección de Marina Zeghaib y Ramiro Reinoso y producción de Emanuel Morte, cuenta la historia de Mario, un hombre con Alzheimer que trata de retener uno de sus recuerdos más preciados de su juventud y vida como lo es el amor de su vida. El personaje se enfrentará a esta enfermedad intentando aferrarse a ese recuerdo.

Este cortometraje, además de contar con el apoyo económico que les posibilitó el haber ganado San Juan Filma, se llevó a cabo gracias a las donaciones que muchos sanjuaninos realizaron a través del sistema de financiamiento colectivo ‘Cafecito’.

Lo que está en el horizonte próximo de esta obra es su preestreno en la sala del TB, pero además tanto Emanuel como productor, como todo el equipo están bajo la ardua tarea de distribuir el corto. A través del trabajo de una empresa que contrataron, este producto de pura cera está siendo distribuido por distintos festivales del mundo.

‘Necesitamos hacer un cine con los sanjuaninos, que vaya a vernos, que nos abuchee o nos aplauda pero que vaya para saber dónde estamos parados’, sostuvo el sanjuanino productor de contenidos audiovisuales, quien en la actualidad además se encuentra trabajando en dos documentales con temáticas sanjuaninas, series, y un concurso de proyecto del INCAA.

Cómo y porqué se está dando el crecimiento de las producciones audiovisuales en San Juan

Emanuel señaló dos claros factores por los que las producciones audiovisuales de carácter creativo como el cine (series, documentales, cortos, películas). El primero tiene que ver con que la provincia ya cuenta con cuatro promociones de la sede cuyo de la escuela de cine (ENERC). La otra razón es el acceso a material de trabajo profesional como cámaras, iluminación y demás elementos necesarios para que este hecho artístico sea realizado.

‘Ser Productor audiovisual es una profesión amplia en la que se generan mucho contendido que luego están en nuestras pantallas’, explicó el realizador audiovisual que luego confesó ‘El cine es el contenido que más me gusta hacer’.

‘Es loco que ahora este hablando con vos sobre un cortometraje hecho en San Juan, realizado en San Juan, por gente de San Juan, bancado por instituciones, empresas y o sanjuaninos que colaboraron. Hace una década atrás parecía que esto no era una realidad palpable. Yo no hubiese podido dedicarme plenamente a esto si no se hubiera abierto una escuela de cine en la provincia, de la cual soy egresado de la primera promoción. Hoy en la provincia, en lo que respecta a cine se ha empezado a ver la puntita del iceberg’, expresó el sanjuanino egresado de la ENERC.

Luego, Emanuel agregó: ‘Tomando la cinematografía como un estilo, porque de repente sucedió que para los que nos dedicamos a esto es más fácil acceder a una cámara profesional, como a cualquier ciudadano ahora tienen la posibilidad de acceder a una cámara mediante un celular, por lo que después el desafío estuvo en empezar a complejizar ese proceso de realización de estos productos’

Por otro lado, el egresado de la ENERC señaló que en los últimos años muchos empresarios empezaron a aportar a lo audiovisual. ‘Lo que genera al espectador viendo un video son muchas emociones que se pueden generar a través de la imagen y del sonido en combinación, y todas las artes que se involucran en el medio. Aparecen actores, elementos artísticos en escena como la decoración, la ambientación, efectos especiales, un montón de artes que se van sumando y que hacen que un producto tenga más impacto al que lo está mirando’

‘Una de las cosas que más me gustan del cine es que es un arte colectivo, que se hace en colaboración de todo un equipo. Para un cortometraje de quince minutos necesitamos quince personas’, manifestó Emanuel refiriéndose al rodaje de ‘Por un solo ayer’.

Por último, Emanuel Morte manifestó sobre la actualidad del sector: ‘Nosotros mismos estamos preguntándonos que hacemos. De repente ahora hay un cine sanjuanino, y nos tenemos que hacer un montón de preguntas. ¿Qué cine sanjuanino vamos hacer, que queremos plasmar, que hay nuestro que le pueda interesar a San Juan y al mundo para que esté en una pantalla?’.