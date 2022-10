‘Gato’, el tema de La Oveja Negra con El Pepo

Hace unos días la histriónica banda sanjuanina La Oveja Negra y Los García salió nuevamente a escena con una canción que tiene el sello picaresco y ambiguo que los caracteriza. ‘Gato’, es el nuevo tema de estos sanjuaninos que cuenta con la participación de uno de los referentes de la cumbia en Argentina como lo es El Pepo. ‘Para nosotros estar en una canción con él, siempre es un honor. Es sumarle un granito de arena a nuestra carrera en la cual estamos yendo para los 18, 19 años’, expresó ‘Tuti García este lunes en Banda Ancha.

El siempre picante vocalista de la banda local destacó que para ellos es un honor haber trabajado con él. ‘Él es un referente de la cumbia y no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica, en México, por ejemplo’, manifestó.

Tuti contó que la posibilidad de grabar con el conocido cantante confeso hincha de Racing, surgió en tiempos de pandemia, cuando los músicos estaban adaptándose a las nuevas maneras de mostrar lo que estaban haciendo. ‘En medio de esta nueva forma de difundir la música me encontré con el prensa del Pepo y pegamos onda'.

Como el cantante porteño está cumpliendo con una pena en condición de prisión domiciliaria, por un caso de siniestro vial ocurrido en 2020, tanto él como la banda sanjuanina debieron grabar por separado. Ellos en su estudio, y El Pepo en su casa, donde además de esta colaboración, sigue haciendo su música.

‘Independientemente del bardo que él tenga, el que lo sigue puede ver la cantidad impresionante de la gente que lo sigue, y sabe y se da cuenta del trabajo que él está haciendo desde su casa. Está muy activo en las redes y es impresionante la fuerza de voluntad y el trabajo que está haciendo’, expresó Tuti.

Sobre la letra de la canción, el compositor de ‘El Ass de Basto’, contó: ‘Es una visión positiva de personas que son un poco querendonas. Yo soy una persona que le da a las personas. Es una visión optimista de ese tipo de personas, como dice la canción: No importa si hay sol/No importa si está nublado/Él nunca rechaza a nadie, es innato solidario. Hay muchas personas que creen que lo hacen por malos, pero no. No hace falta que sea poliamor, puede ser así por separado’

Luego añadió: ‘Esto tiene un doble sentido. La música es divertida y el que lo quiera tomar que lo haga. También está muy metido en el tema del léxico de lo que es la palabra, en la utilización que le dan los pibes cuando dicen gato. Por lo que de alguna manera tratamos de incursionar en el léxico contemporáneo’.

Tuti aseguró que sus seguidores y público se lo tomaron bien. ‘Nosotros no queremos descuidar lo autóctono. Siempre queremos mostrar lo bueno y malo de nuestra sociedad, del lugar donde vivimos. Yo soy parte de esta sociedad, con mis defectos y mis virtudes, y es bueno dejarlo en evidencia’, sostuvo el vocalista de La Oveja Negra.