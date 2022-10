Casi abogada, compositora e intérprete: la historia de una talentosa sanjuanina

La cantidad de artistas sanjuaninos con diferentes historias es grande. Una de todas esas es la de Giuliana Migani, una joven cantautora sanjuanina que es estudiante avanzada de abogacía, compositora e intérprete. Todo eso englobado bajo el aura del nombre artístico de Giusta, ya que así siente más libertad a la hora de crear y desandar su carrera de artista, según contó en Banda Ancha este martes.

La joven música llegó a los estudios de Canal 13 con su guitarra lista para tocar un par de temas. En primer lugar, deleitó a los televidentes con una versión acústica de un tema propio que compuso en plena pandemia, allá por el 2020. Un amor lejano, que dividió a los dos enamorados por fronteras.

Giuliana contó que desde que está en la panza de su madre que escuchaba música, puesto que le colocaban para que vaya curtiéndose en esa pasión. ‘Tengo recuerdos muy importantes de niña, junto a mis padres y la música’, reveló la cantante que luego comentó que su papá tocaba la guitarra, y tiene otros familiares músicos. ‘Yo seguí ese patrón de mi padre, porque soy música y estudio para ser abogada’, manifestó.

Es que esta joven sanjuanina con pasión por la música desde los doce años empezó a escribir cosas propias, aunque de esa época no quedó nada, ya que sentía vergüenza de la prosa de esos tiempos. ‘Después fui puliéndolo, aprendiendo varias formas, y hoy en día es un hábito’, especificó sobre proceso de crecimiento en la escritura de canciones.

‘Cuando era adolescente escribía más dramático, luego fui variando eso dejando plasmados sentimientos de tristeza o decepción. Yo escucho música triste, pero las canciones que hago no lo son’, reveló la cantautora local.

Parte de la múscia de la cual se nutre Giuliana tiene que ver con Miley Cirus o Lana de Rey. ‘Me gusta como arman sus canciones, como hilan las historias. También he escuchado rock nacional e internacional’, dijo la cantante sanjuanina.

Respecto a su último lanzamiento, ‘Casi Algo’, que cuenta con video, Giusta contó que trata sobre relaciones fallidas que no lograron pasar esa prueba del ¿qué somos nosotros? El momento de crear la letra fue rápido, pero no así el proceso para inspirarse, puesto que el tema no está dedicado a nadie en particular, sino a varios ‘casi algo’ que tuvo en su vida amorosa.

‘Es una mirada triste la de casi algo. Me pasó de reencontrarme con una relación fallida y volver a repetir la historia’, contó la cantautora sanjuanina, quien contó que por este año puso pausa a sus presentaciones en vivo para darle más tiempo y energía a grabar canciones y su carrera.