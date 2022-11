‘Michino’, el retrato de la devoción de los Danzantes de la Virgen de Andacollo

Los Danzantes de la Virgen de Andacollo son grupos de devotos que se reúnen para ofrendarle a esta advocación de María, todo su amor devoto a través del baile, canto y música. Solo en San Juan existen estos grupos, y uno de ellos tiene una larga tradición y actualidad en Villa Mariano Moreno, Chimbas.

De este grupo de danzantes o ‘Chinos de la Virgen’ de esta zona chimbera ubicada a la vera de Ruta 40, habla el cortometraje ‘Michino’. El film netamente sanjuanino contó con la dirección y guion de Berny Garay, un realizador audiovisual de la provincia que presentó su obra en la primera edición del programa San Juan Filma, y fue uno de los tres seleccionados ganadores y pre-estrenados este miércoles en la Sala Auditorio del Teatro del Bicentenario.

Justamente, Berny le contó a Canal 13 como vició el rodaje del corto y como nació la idea de contar esta parte de la historia y la cultura de San Juan, del pueblo chimbero.’Fue un proceso largo para llegar a este resultado que presentamos hoy. Con apoyo de San Juan Filma que nos permitió tener los fondos para realizarlo, pero también con el apoyo de otras instituciones, amigos y de lo que significa hacer cine hoy en San Juan que es algo que está creciendo, que está progresando’, explicó.

Luego, el productor audiovisual local contó: ‘Fue un honor trabajar con Agustín, conocerlo, poder trabajar con los Danzantes de la Virgen de Andacollo de Villa Mariano Moreno en Chimbas porque era una tarea que tenía pendiente, el poder pensar y el poder meterme un poco en su historia y tradición en la danza’

Berny se refirió a lo que lo movilizó a escribir el guion y darle vida a este corto que fue filmado mayoritariamente en Villa Mariano Moreno. ‘Me tiene interesado desde pequeño, por cuestiones familiares de cuando conocí a niños que ya le danzaban a la Virgen sin saber exactamente de qué se trataba. Por eso, de adulto empecé a investigar un poco más sobre la importancia de la danza y la herencia chilena indígena, sobre todo, que es cómo nace la danza’, contó.

‘Eso me parece importantísimo. Es decir, el hecho de que al parecer nosotros de alguna manera tenemos las influencias chilenas en las danzas. Yo no tengo ascendencia chilena, pero me parecía que la historia de la danza que tiene como quinientos años, en el país solo se da en San Juan. Por lo que Chimbas sea uno de los lugares donde la danza está arraigada, me pareció lindo de destacar, de contar’, expresó Berni.

Por su parte, Agustín Avilés un joven danzante de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Andacollo contó que para él fue un gusto y un honor haber sido el protagonista del film. El haber mostrado a Villa Mariano Moreno desde su historia y actualidad, hace que lo tenga orgulloso de su comunidad.

El también futbolista y estudiante secundario comentó: ‘Me gustó mucho trabajar con Berni y su equipo. Además, en Villa Mariano Moreno tengo a todos, mis amigos, mi familia, hermanos, padres, abuelos, primos, por eso me gustó mucho’, manifestó.

‘Si bien hice de mí mismo, igual me puse nervioso, me costó. La primera vez que me empezaron a filmar me puse re nervioso, no sabía que decirle y después, al segundo día ya me acostumbré pasé todo el día con ellos’, expresó Agustín, el joven ‘Chino de la Virgen’.

A menos de dos meses de que se realicen las Fiestas Patronales de la Virgen de Andacollo, en Chimbas, Agustín confesó que este año le bailará a la advocación mariana con una promesa. ‘Le hice una promesa a la Virgen, que me ayude en mis estudios porque me estoy llevando muchas materias y que me ayude en fútbol’, cerró el danzante.