Los mejores 5 libros para leer en Halloween

El 31 de octubre llega Halloween, muchos lectores buscan lecturas ideales para las jornadas previas. El mundo se dispone a pasar miedo de la forma más efectiva, entre ellas fiestas, películas, juegos y otros leyendo. Por eso te contamos los 5 mejores libros actuales para leer en Halloween y pasar algo de miedo entre páginas.

Mirá las opciones:

Sipnosis de 'El Exorcismo de mi mejor amiga': Dos jóvenes estudiantes de Secundaria, llamadas Abby y Gretchen, se tienen la una a la otra como mejores amigas desde los tiempos de la infancia. Pero en una noche de juerga en la que se bañan desnudas todo les sale espantosamente mal y Gretchen, a partir de entonces… cambia. Está siempre de mal humor. Irritable. Y empiezan a sucederse extraños incidentes en los que, invariablemente, Gretchen está implicada. Abby empieza a investigar y se adentra en un misterio sobrecogedor…

Cuando la historia llegue a su momento culminante, el destino de Abby y Grechen girará en torno a una única pregunta: ¿La amistad entre ambas será lo bastante fuerte como para derrotar al Diablo?

Sipnosis de 'Esos monstruos a los que amamos': De la soleada Santa Bárbara al hotel encantado de Arizona, pasando por el supuesto ovni de Nuevo México. Cada kilómetro los acerca más a su destino y saca a la luz los monstruosos secretos que ambos guardan. ESOS MONSTRUOS A LOS QUE AMAMOS es una historia sobre amor, pérdida, compasión y esperanza.

Sipnosis de 'La maldición del hombre pingüino': Cuando el misterioso Barón Chordata convoca a Bolt Wattle al lejano país de Brugaria, el niño cree que finalmente se reencontrará con sus padres perdidos hace mucho tiempo. Pero en Brugaria nada es lo que parece y Bolt está en peligro. Una chica aspirante a mejor bandida de todos los tiempos y el líder de un culto a las ballenas son solo algunos de los extraños personajes que ayudan (y atacan) a Bolt en su viaje. Algunas historias cuentan sobre pingüinos felices y adorables que forman familias, aprenden a bailar o hacen amigos. Esta no es una de esas historias.

Sipnosis de 'Estas brujas no arden': Hannah es una bruja, pero no de las que te imaginas... En su vida hay pocos "hocus pocus", y mucho evitar a la chica que le rompió el corazón y vender chucherías en una tienda de artículos mágicos. Cuando un rito de magia negra arruina la fiesta de fin de año de su colegio, Hannah y su fastidiosa ex, Veronica, temen lo peor: hay una bruja de sangre en el pueblo y quiere destruirlas.

Su aquelarre no parece creerles, así que las chicas deberán formar el equipo menos pensado si desean salvar sus vidas y las de todos a quienes aman. Pero en la mítica Salem tus poderes deben permanecer ocultos.

Sipnosis de 'El libro del miedo': Los miedos pueden tener muchas máscaras pero ¿qué es el miedo? En definitiva, pánico a estar vivo o a no vivir lo suficiente. Raquel Cané ha hecho con su miedo un acto de belleza y solidaridad: nos abrió una puerta a sus oscuridades iluminándolas con su enorme talento, para que los que leamos este álbum ilustrado sepamos que no estamos solos en la ingrata tarea de temer y combatir nuestros miedos. Ideal para niños y niñas.