Coyi Aguiar: “Estoy convencida que tengo la obligación de ser feliz”

Una nueva mujer activa se sumó a la propuesta de Diario 13 San Juan y, en esta oportunidad se refirió a la actividad teatral local y a lo que se viene a dos meses de fin de año.

Se trata de Coyi Aguiar quien comenzó la entrevista presentándose: “Hola, soy Coyi, buscadora de aventuras, apasionada del teatro y de la vida en general… exprimiendo cada momento”, comenzó diciendo.

Luego sumó: “El humor es mi manera de sobrevivir a la adversidad. Amo la libertad, la puntualidad, el color púrpura del cielo, las risas cómplices con mis amores y mis amigos. Estoy convencida que tengo la obligación de ser feliz”, aseguró la actriz.

“Mi actividad principal está relacionada con el arte, soy actriz, incursiono en la dirección, me encanta la parte de vestuario. Siempre trato de aprender y meterme en todo. La actuación me hace jugar, crear, comunicar… es muy placentero, aun con la dedicación y compromiso que conlleva”, comentó.

Sobre sus comienzos en el arte, Coyi relató: “Desde chiquita siempre me elegían para actuar en los actos del colegio, yo jugaba a ser la actriz principal de alguna novela o película del momento con mis amigas. Mi mamá me llevó a hacer teatro con el maestro Oscar Kümmel y él me decía que tenía potencial”, aseguró.

Luego de dedicarse al modelaje en la provincia, Coyi se mudó a Buenos Aires, oportunidad en donde retomó su pasión teatral de la mano de Dora Baret. Nuevamente en San Juan, la artista continúa con su formación junto con colegas en talleres teatrales “siempre entrenando y aprendiendo de otros”, dijo la entrevistada.

Con otras actividades para poder mantenerse, Coyi confirmó que, en su caso personal, no puede vivir del arte y comentó: “Yo no puedo, quizá hay colegas que se dedican a la docencia, o tienen algún trabajo relacionado y así lo logran. Yo tengo paralelo otra profesión y por suerte también me gusta mucho”, dijo acerca de sus ingresos.

En una sociedad que actualmente evoluciona lentamente luego de varios momentos negativos con respecto al género femenino, Coyi comentó: “Nunca me sentí discriminada por ser mujer. Al principio sentí discriminación por ser rubia, confesado por algunos pares, que por prejuicio creyeron que se encontrarían con una persona que no soy. Por suerte el camino andado cambió esa imagen y en general mantengo una relación preciosa con mis colegas y tengo amistades muy valiosas en este ámbito”, confesó.

Con ganas de seguir sobre los escenarios, la “Mujer Activa” se refirió a las necesidades de los artistas y elencos sanjuaninos: “Falta más apoyo de los medios, difundir el trabajo. Hay mucha calidad, buenos profesionales y el público general no lo sabe. Le falta más incentivo y ayudas económicas porque el teatro independiente es a puro pulmón y amor al arte”, dijo convencida.

Acerca de sus proyectos y lo que se viene a nivel teatral, Aguiar dijo a Diario 13 San Juan: “Acabamos de estrenar una obra ´Piedra para Mario´, escrita y dirigida por Eduardo Ávila y estoy muy contenta con eso, tengo algunas propuestas de actuación y dirección todavía por verse y también de cine”, comentó emocionada.

Para cerrar, Coyi Aguiar habló de sus sueños: “Quiero seguir creciendo y haciendo teatro y cine. Me gustaría, y siempre lo digo en broma que, aunque no pueda moverme me suban a un escenario y me dejen sentada ahí. Quiero de viejita poder seguir con esto que me da tanta felicidad… y, como un buen drama , morir en el escenario”, aseguró divertida.

“El arte cura, así pasó conmigo. No dejen de hacer lo que les gusta, como dice el libro ´El arte de amar´, si algo amas, te apasiona, ponele tiempo, dedicación, sacrificio porque nada funciona si no es así”.