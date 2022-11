Murió Jerry Lee Lewis, un pionero del rock and roll

Este viernes 28 de octubre se conoció la noticia de la muerte de un ícono internacional del rock a los 87 años.

Se trata de Jerry Lee Lewis, pionero del rock and roll también conocido como "The Killer", quien dejó de existir por causas que aún no fueron develadas.

La primicia sobre la triste información la tuvo el medio The Associated Press que consignó que el artista padeció varias dolencias en los últimos años.

Lewis arrancó en el mundo de la música de muy joven inspirado en el blues. En 1957 el músico se presentó en el programa de Steve Allen y logró impresionar a todos por la forma de desenvolverse en el escenario. Un año después, "llegó a su punto máximo de visibilidad cuando incendió un piano luego de que le dijeran que sería el telonero de Chuck Berry", recuerda Pitchfork, informó el portal IndieHoy.

Pero no todo fue brillos y aplausos en la vida del músico que además, fue protagonista de muchos escándalos. Uno de ellos fue cuando se casó con Myra Gale Brown, quien tenía tan solo 13 años y era su prima tercera. Por esta causa y conocida la información en los medios "Se cancelaron los conciertos y sus canciones aparecieron con mucha menos frecuencia en la radio. Este periodo de su vida fue relatado en la película biográfica de 1989 Great Balls of Fire, protagonizada por Dennis Quaid y Winona Ryder", describe The Associated Press.

Sus éxitos, a pesar de los escándalos, como "Whole Lot of Shakin’ Going On", "Wild One", "Great Balls of Fire", "Breathless" y "High School Confidential", siguen vigentes en el mundo entero.