"Ya no quiero verte", el video de la China y El Polaco

Casi a fin de año y con la intención de convertir una nueva canción en el hit del verano, El Polaco lanzó su tema "Ya no quiero verte".

La nueva composición del novio de Barby Silenzi estuvo acompañada por la China Suárez, quien no dudó en aceptar la propuesta del cumbiero en su nuevo proyecto musical.

La canción, que ya suena y gana reproducciones en las plataformas digitales, fue grabada en julio, en los estudios Leslie Records, con arreglos de sonido tropical característico del Polaco en sus inicios, sumado a unos tintes orientales, haciendo referencia a su compañera, informó Infobae.

“Papi buena suerte, ahora no te quiero, ahora si me quieres, desde que te fuiste ha cambiado mi suerte, baby: ya no quiero verte”, se escucha cantar a los mediáticos en el video que causa sensación entre los fanáticos de los influencers.