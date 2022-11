Las mejores y más emotivas canciones dedicadas al 10

Los 30 de octubre en Argentina y gran parte del mundo son especiales desde hacen varias décadas. La fecha quedó signada por el cumpleaños de uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. Diego Armando Maradona. El DIEZ enloqueció a estadios repletos y supo ganarse el amor incondicional y fuertemente pasional de millones de personas, amantes de la redonda y no.

En el segundo cumpleaños del eterno capitán de la Selección sin él, tras su muerte el fatídico 25 de noviembre del 2020, Diario 13 eligió recordarlo con las melodías maradonianas más celebradas en estadios, boliches, calles y todo aquel lugar donde los apasionados maradonianos eligen recordar al ‘Barrilete Cósmico’. Este 30 de octubre el 10 hubiese cumplido 62 años, y todo el mundo del fútbol, que lo extraña, asegura que fue un pecado que se fuese tan joven.

Para verte gambetear – La Guardia Hereje

Las guitarras suaves adelantan lo que la emotiva voz de Jorge Alorsa empieza a cantar en Para verte gambetear: Con un par de lienzos crotos/esperando por el bondi/de Fiorito a Paternal. En toda la poesía de este tema perteneciente a La Guardia Hereje la descripción es una constante, y sin embargo, es imposible que a cualquiera que dimensione un poco lo que representa el ‘Pelusa’, no se le piante un lagrimón o se le ponga la piel de pollo al escucharla. Movilizadora canción de candombe.

Las pisadas, las rabonas/son los chiches que los viejos/no te podía regalar, expresa la letra retratando a la perfección la infancia pobre del Diez en Villa Fiorito. Y en la villa/ se juntaban los pendejos/ Para verte gambetear dice la voz enamorada del hombre que alcanzó la gloria con la Selección Argentina en México 1986.

Y se juntaron/ el Jet Set y La Camorra/Para verte gambetear, continua la poesía maradoniana desandando los caminos de Diego en Nápoles, sin dejar de lado sus ángeles y demonios que lo habitaron.

30 millones de negros/ transpirando en tu remera/ para jugar un mundial/más regalos que un cumpleaños/más premios que las quinielas/más baile que un carnaval, se pronuncia la Guarida Hereje en su canción sobre la máxima expresión en mundiales de Maradona. Y en los barrios/faltaban televisores/para verte gambetear/ole ole ole/ole ole ole ola/para verte gambetear expresa el estribillo en su culmen de emotividad, con todo el cántico de cancha posible.

‘La Tombola con El Pibe (si yo fuera Maradona)’ – Manu Chao

Si yo fuera Maradona/viviría como él, declara sin tapujos el siempre transparente Manu Chao. Incluso a lo largo de los versos del tema va subiendo la apuesta asegurando que si fuera el DIEZ viviría como él ‘ante cualquier portería’, ‘nunca me equivocaría’, ‘Si yo fuera Maradona saldría en Mondovision, pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón’.

El estribillo es la marca registrada de este tema: La Vida es una tómbola/de noche y de día/la vida es una tómbola/Y arriba, arriba. Todo el fuego maradoniano bancando su manera de vivir, pero más que nada en lo que creía y defendía Diego, quien siempre fue en contra de los poderosos, sabiéndose él un abanderado de los humildes, del pueblo. Ya sea en contra de la FIFA o algún gobierno de turno, el Pibe de Fiorito nunca se olvidó de sus orígenes.

Marado – Los Piojos

Un tambor anunciando un pregón primal con poesía en homenaje a la vida y obra del eterno capitán de la Selección. Dicen que escapó de un sueño/en casi su mejor gambeta/que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje/sin demasiado ropaje/y sin ninguna careta, comienza este manifiesto maradoniano que luego se llena de rock con un riff inconfundible y un estribillo de cancha. Ganchero. Efectivo.

Caen las tropas de su majestad/ Y cae el norte de la Italia rica/ El Papa dando vueltas no se explica/ Muerde la lengua de João Havelange pinta en la primera parte de los versos y se posiciona firme en la vereda del Diego y sus luchas contra el poder. Una canción que pinta al Diez de la Paternal como el héroe político de los argentinos, pero también de otros pueblos que supieron disfrutar de su zurda mágica.

¿Qué es Dios? – Las Pastillas del Abuelo

Los chicos de Las Pastillas del Abuelo hicieron su homenaje al DIEGO gracias a la hermosa y emotiva letra del taxista y poeta Alberto Sueiro, quien insistió en que la banda grabara el tema a sabiendas de que había escrito oro sobre el DIEZ.

De esa manera, la canción se anotó en la gran lista de canciones que artistas le han dedicado al emblema Xeneize. Cuando Pty Fernández pronuncia con autoridad ‘La pelota siempre al DIEZ’, inmediatamente deja en claro el porqué ‘Y ocurrirá otro milagro'.

Esta canción describe como ninguna los dos goles a los ingleses en el mundial en el que Argentina obtuvo la segunda, de la mano de un plantel con un corazón enorme que se embanderaba en la ilusión y determinación del capitán: Diego Armando, quien, por ese entonces, cada domingo hacía delirar a los napolitanos y enfurecer al ‘Norte de la Italia rica’.

Los pibes de Malvinas, sus madres, el gol con la mano o ‘Mano de DIOS’, y el gol más maravilloso de la historia del fútbol, que tan bien Víctor Hugo supo describir en su relato, aparecen retratadas en este tema. Toda la rebeldía del Pelusa de la gente que amaba darle alegrías a los argentinos vistiendo la Celeste y Blanca.

La mano de DIOS – Rodrigo

En una villa nació/fue deseo de Dios/crecer y sobrevir/ a la humilde expresión/enfrentar la adversidad/con afán de ganarse/a cada paso la vida comienza pronunciándose uno de los más emotivos reglaos a DIEGO, que no deja de lado sus pasiones dañinas, y enaltece su rebeldía y amor por la pelota. Todo esto mientras un colchón de teclado y un bajo le dan el clima de himno a esta desgarradora poesía.

¿La Mano de DIOS de Rodrigo dejó acaso los mejores versos dedicados a Maradona?. Quizás. Sin embargo, aunque así no fuera, este cuarteto que invita no solo a bailar, sino a emocionarse desde el minuto cero hasta el final, porque cuenta que el DIEZ ‘de Cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera’, evocando esa famosísima primera entrevista a un joven pelusa, quien además regaló imágenes en blanco y negro con los cortos haciendo jueguitos. Esos jueguitos que después miles de millones aplaudirían a más no poder en los estadios del mundo entero.