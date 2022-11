Anabella Franco: 'El momento de la escritura fue como una catarsis'

Hablame de lo invisible es el nuevo trabajo literario de Anabella Franco, cuya narrativa conmueve en muchos sentidos. Cargado de una peculiar historia y con la pluma de experimentada autora argentina, promete ser una de las novelas favoritas de los lectores. La escritora charló con Diario 13 sobre su reciente trabajo y como experimenta la repercusión.

Esta es la historia de Anya, quien debe superar muchos penares en su vida. En sus páginas la autora plasma todos los obstáculos que atraviesa una mujer que desea ser madre y como lleva a cabo el duelo de las pérdidas que debe afrontar. Pero sumado a ello, hay una historia de amor, con alguien que también posee una fuerte historia que lo lleva a tomar decisiones que lo posicionan frente a Anya.

La sipnosis del libro lanzado por VREditorias, indica "Anya siente que lo perdió todo: la posibilidad de tener hijos, su esposo y su madre. Por eso no está dispuesta a ceder lo último que le queda. Renn debe desprenderse de la vida que forjó en su país de origen. Lo impulsa la esperanza de preservar lo único que le importa. La oportunidad de conservar eso que tanto temen perder los une de forma inesperada. Juntos descubrirán que se renace del dolor y que la vida se rige por lo invisible".

- Abordas muchos temas complejos y sensibles ¿Cómo lo sentiste en el momento que plasmabas toda la historia?

Lo viví con mucha emoción, ya que además de ser temas complejos y sensibles, algunos de ellos me tocan de cerca. El momento de la escritura fue como una catarsis, aunque ahora que la historia se hizo pública me siento bastante expuesta, y eso es difícil.

- Pusiste en valor el deseo de ser madre y los procesos que afrontan muchas mujeres ¿Debiste investigar mucho o te basaste en un hecho cercano?

Me basé en un hecho cercano, pero siempre hay que investigar mucho, sobre todo cuando se trabajan cuestiones que una no domina porque no es médica, psicóloga, abogada, etcétera.

- Lo pertinente al personaje de Renn, es algo usual ¿crees que muchos pueden sentirse identificados con este personaje?

Creo que todas las personas se pueden identificar con mis personajes, ya que son muy realistas y, aunque atraviesen o no situaciones que hayamos vivido, los sentimientos que experimentan sí nos interpelan.

-¿Cómo se siente generar tu primera novela en VeRa? ¿Ya craneas alguna más?

La historia de esta novela es muy peculiar, porque en realidad mi primera novela VeRa iba a ser otra. Sin embargo, en un almuerzo con la directora editorial y quien era por aquel entonces el gerente comercial, conté que estaba terminando esta historia que escribí a raíz de un duelo personal y de un sueño, y resultó la elegida para iniciar este nuevo camino editorial. De modo que la otra novela será mi próxima VeRa. Es una historia que amo profundamente porque tiene que ver con mis inicios en la escritura y cuyos personajes transmiten cosas tan lindas que me enamoran. Ojalá que el año que viene podamos estar conversando acerca de ella.4

Esta novela escrita en tercera persona viene a plantear temas como la maternidad, hijos, matrimonio, duelo, migración, reconstrucción personal, amor, familia y la adopción. Háblame de lo invisible es su vigésimo segundo libro publicado y el primero bajo el sello VeRa, en palabras de su autora "es una historia conmovedora, dura pero a la vez tierna y esperanzadora, que espero deje un mensaje de luz a quien decida leerla". Además, ya están disponibles dos capítulos para escucharlos de manera gratuita en la playlist de la editorial.