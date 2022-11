No paran: Cande y Paulo se presentan en Buenos Aires en su regreso al país

Nadie puede negar que el talento del dúo local Cande y Paulo sigue creciendo a nivel mundial por su música y carisma único.

Hace algunos días, la pareja se enteró que está nominada a los Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista y ahora, de regreso al país, se presentará en el típico barrio de Palermo para sus seguidores nacionales.

Será este martes 1 de noviembre cuando la pareja comparta su música con algunos de los 15 millones de fanáticos que se emocionaron al ver, por primera vez, la versión de "Barro Tal Vez" desde el Teatro del Bicentenario en el marco de "Cantata de puentes amarillos" Homenaje a Luis Alberto Spinetta.

La historia de su éxito comenzó cuando luego de un año de la publicación de este posteo, un Instagram cazatalentos italiano los contactó con Decca, una de las principales discográficas del mundo, con los que firmaron contrato.

A partir de ese momento, el dúo comenzó a trabajar con el productor estrella de la industria Larry Klein, que como bajista tocó con músicos de la dimensión de Wayne Shorter, Fredy Hubbard, Carmen McRae, Peter Gabriel y Bob Dylan, entre otros, y como productor ganó cuatro premios Grammy por su trabajo junto a Joni Mitchell, de quien fue marido y para la que produjo "Chark Malk in a Day Storm", "Dog Eat Dog", "Turbulent Indigo" y "Both Sides Now", entre otros, y Herbie Hancock ("River: The Jony Letters"), informó Telam.

Durante septiembre, los artistas visitaron Canal 13 San Juan y comentaron cómo viven el gran momento profesional y personal que están viviendo.