Müsica: los estrenos de octubre

Como no podía ser de otra manera, los fanáticos de la música celebran la llegada de octubre por las novedades que, desde distintas partes del mundo comenzaron a conocerse.

Una de las novedades, llega de la mano de Artic Monkeys, "The Car", con 10 canciones bajo la producción de James Ford.

También, los Red Hot Chili Peppers, estrenaron nuevo álbum llamado "Return of the Dream Canteen", el segundo disco del año de la reconocida banda.

Brian Eno, es otro disco el compositor, activista, cantante y productor musical con ForeverAndEverNoMore.

7 de octubre

Alvvays – Blue Rev

Sorry – Anywhere But Here

14 de octubre

The 1975 – Being Funny In a Foreign Language

Mykki Blanco – Stay Close to Music

Red Hot Chili Peppers – Return of the Dream Canteen

Brian Eno – ForeverAndEverNoMore

Bill Callahan – YTILAER

Fuente: IndieHoy