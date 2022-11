"Amo Estar" se presenta en El Avispero

En los primeros días de noviembre la danza llega a la sala El Avispero y durante dos días, los fanáticos podrán disfrutar de la nueva propuesta de Studio Ballet.

El show llamado "Amo Estar", es el resultado de un proceso creativo que subirá a escena en 4 y 5, a las 21 horas y cuya sinopsis detalla: "A veces escribo lo que me salva, porque al materializarlo pienso que ya es un hecho, un bastón que me sostiene, un papel que me determina, pero entonces caigo y me golpeo duro, con el miedo, la desesperación, la toma de decisiones, la duda, la vida, mi estar en ella y lejos de rendirme batallo, batallo porque entiendo que es la manera de crecer mas fuerte, mi manera de amarme, estando aquí y ahora, con todo lo que me da terror, rompiendo cada renglón, cada letra, porque no necesito bastones, es simple AMO ESTAR".

Bajo la dirección de Cristian González, las coreografías de Andrea Bazán y Gimena Moreno y la participación de Agustina Jofré junto con bailarinas del nivel avanzado, el espectáculo promete ser único y emotivo.

Las entradas, a $1200, podrán adquirirse el día de la función en la boletería de la sala ubicada en Entre Ríos 1566 (Sur), Trinidad.