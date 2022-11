Miércoles de teatro con Inefables

Con la objetivo de nutrir la semana de espectáculos culturales, el elenco "Inefables" anunció una presentación en día miércoles en el marco del ciclo teatral "El ojo y la bala".

Este 16 de noviembre a las 21 horas, el grupo liderado por Benjamín Morán, presentará "Desbocados" en Lateral de Circunvalación 1959 antes de Paula Albarracín.

"Luego de convivir con culpa y frustración, cualquier persona es arrinconada a desesperarse, buscando un punto de fuga aparece el tango, como un salvataje de ayuda a lidiar por momentos con malos ratos, callando esas voces que inevitablemente se está predispuesto a escuchar, recordando heridas que aún no sanan, memorias que ya no son y verdades que no se desean escuchar. A través de la danza, la oscuridad y la locura, se encuentra una excusa para lidiar con lo real para convivir con la bestia que nos habita, quizá una nueva forma de libertad", expresó el comunicado de la puesta dramática.

Con las actuaciones de Florencia Castro Ezequiel Albano Simón Molina las entradas anticipadas, a $800, ya pueden conseguirse a través de MERCADO PAGO, con el ALIAS: el.ojo.ylabala. También se venderán tickets en la entrada del local a $1000.